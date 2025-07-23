Скільки Усик заплатить податків в Україні з гонорару за реванш із Дюбуа: сума вражає

Фантастичний гонорар Усика не означає, що вся сума залишиться у кишені боксера. Українське податкове законодавство передбачає значні виплати навіть для зірок світового спорту.

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Після гучної перемоги над британцем Даніелем Дюбуа у реванші абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заробив близько 132,3 мільйона доларів США. Але, як пояснив адвокат Андрій Шевченко, українському спортсмену доведеться суттєво поділитися з державою — адже він є податковим резидентом України, пише BLIK.ua.

Відповідно до чинного законодавства, Усик зобов’язаний задекларувати дохід, отриманий за кордоном, і сплатити податки в Україні — незалежно від країни проведення бою.

Станом на 2025 рік, податкове навантаження для фізичних осіб в Україні таке:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору (збільшено з 1 липня 2024 року);

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у цьому випадку не застосовується, оскільки гонорар не є зарплатою.

Таким чином, орієнтовна сума податків, яку Усик повинен сплатити, становить:

23,8 млн доларів ПДФО;

2 млн доларів військового збору;

Разом: близько 25,8 млн доларів, або понад 1 мільярд гривень (за курсом 41,81 грн/долар на момент публікації).

Після вирахування податкових зобов’язань у розпорядженні боксера залишиться приблизно 102 мільйони доларів. І, як зауважує юрист, ухилитися від сплати не вдасться навіть за допомогою "ФОПа": податки сплачуються як з доходів фізичної особи-резидента.

Нагадаємо, український боксер Усик може провести бій з американським блогером Джейком Полом або Тайсоном Ф'юрі, якого він уже двічі перемагав.

WBO незабаром може призначити Олександру Усику обов'язковий захист титулу. Паркер залишається у списку топ-суперників української зірки боксу.

Олександр Усик нещодавно розповідав про секретний удар під назвою "Іван", яким він відправив Дюбуа в нокаут у п'ятому раунді.