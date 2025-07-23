Сколько Усик заплатит налогов в Украине с гонорара за реванш с Дюбуа: сумма впечатляет

Фантастический гонорар Усика не означает, что вся сумма останется в кармане боксера. Украинское налоговое законодательство предусматривает значительные выплаты даже для звезд мирового спорта.

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После громкой победы над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заработал около 132,3 миллиона долларов США. Но, как пояснил адвокат Андрей Шевченко, украинскому спортсмену придется существенно поделиться с государством — ведь он является налоговым резидентом Украины, пишет BLIK.ua.

Согласно действующему законодательству, Усик обязан задекларировать доход, полученный за рубежом, и уплатить налоги в Украине — независимо от страны проведения боя.

По состоянию на 2025 год, налоговая нагрузка для физических лиц в Украине такова:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора (увеличен с 1 июля 2024 года);

Единый социальный взнос (ЕСВ) в данном случае не применяется, поскольку гонорар не является зарплатой.

Таким образом, ориентировочная сумма налогов, которую Усик должен уплатить, составляет:

23,8 млн долларов НДФЛ;

2 млн долларов военного сбора;

Итого: около 25,8 млн долларов, или более 1 миллиарда гривен (по курсу 41,81 грн/доллар на момент публикации).

После вычета налоговых обязательств в распоряжении боксера останется примерно 102 миллиона долларов. И, как замечает юрист, уклониться от уплаты не удастся даже с помощью "ФОПа": налоги уплачиваются как с доходов физического лица-резидента.

Напомним, украинский боксер Усик может провести бой с американским блогером Джейком Полом или Тайсоном Фьюри, которого он уже дважды побеждал.

WBO вскоре может назначить Александру Усику обязательную защиту титула. Паркер остается в списке топ-соперников украинской звезды бокса.

Александр Усик недавно рассказывал о секретном ударе под названием "Иван", которым он отправил Дюбуа в нокаут в пятом раунде.