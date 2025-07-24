WBO объявила о новом обязательном бое Усика: кто соперник

Команда абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика получила письмо от Всемирной боксерской организации (WBO) о новом бое украинца. WBO объявило, что поединок обязательно следует провести, иначе Усик потеряет титул.

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Официальный претендент, который выйдет против Усика, — это новозеландец Джозеф Патрик, указано в письме, опубликованном на портале WBO. Также отмечают, что промоутеры обоих боксеров имеют 30 дней на то, чтобы согласовать детали боя. Если же они не договорятся, то начнется аукцион и бой будет устраивать другая сторона, говорится в тексте.

Письмо WBO датировано 22 июля 2025 года. Его прислали по электронной почте промоутерам обоих боксеров. Указывается, что они должны договориться, а если же нет, то начнутся торги с шагом в 1 млн долл.

"Настоящим вас уведомляет Комитет чемпионатов мира WBO, что он приказывает начать переговоры между упомянутыми боксерами для выполнения обязательства по обязательной защите титула", — написали руководители боксерской организации.

Бой Александра Усика — письмо WBO о новом бое с Паркером Фото: Скриншот

В аккаунте Instagram WBO 24 июля уточнили, что речь идет об "обязательном бое за титул чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером".

"Пусть начнется обратный отсчет", — объявила организация.

Бой Александра Усика — детали

На странице Александра Усика в Instagram не отыскалось реакции на заявление WBO о защите титула. При этом промоутера боксера должны были получить электронное письмо два дня назад, 22 июля, свидетельствует информация на портале организации.

Тем временем на странице будущего соперника, Джозефа Паркера, 21 июля появилось сообщение в ожидании поединка.

"Следующий бой для Усика — только один. Джозеф Паркер заслужил свой шанс и терпеливо ждет", — говорится в заметке боксера.

Джозеф Паркер — 33-летний новозеландский профессиональный боксер, который является временным чемпионом WBO в супертяжелом весе. Спортсмен провел 39 боев и одержал 34 победы. Последний бой состоялся в феврале 2025 года. Паркер дрался с конголезцем Мартином Баколе, защитил свой титул и победил нокаутом во втором раунде, написало "Суспільне". Медиа также напомнило, что его соперником в феврале должен был стать британец Даниэль Дюбуа, но тот заявил о болезни и снялся с боя.

Отметим, 19 июля в Лондоне состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Усик победил в пятом раунде, стал абсолютным чемпионом и обладателем поясов всех боксерских организаций.

Напоминаем, 23 июля на портале BLIK.ua сообщили о налогах, которые Усик заплатил с выигрыша в поединке с Дюбуа. Тем временем о возможности нового поединка Усика сообщило медиа Talk Sport, уточнив, что будет, если украинец откажется или выберет другого соперника.