Українка Бакастова перемогла російську чемпіонку і майора ЗС РФ Велику на чемпіонаті світу з фехтування (відео)

Українська шаблістка та призерка чемпіонатів Європи Юлія Бакастова здобула перемогу над російською фехтувальницею та триразовою медалісткою Олімпійських ігор Софією Великою. У 2024 Велика стала довіреною особою Володимира Путіна, також вона має статус майора армії РФ.

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Бакастова перемогла Велику у поєдинку за 1/64 фіналу чемпіонату світу з фехтування 26 липня, що відбувається у грузинському Тбілісі. Про це розповіли у Telegram-каналі Федерації фехтування України.

В індивідуальній жіночій шаблі вона обіграла росіянку Софію Велику з рахунком 15:14. У мережі також показали кадри поєдинку.

У Федерації фехтування України також розповіли, що поєдинок відбувався у напруженій боротьбі за "шаленого галасу трибун".

"Для виходу в 1/32 29-річній киянці необхідно було виграти один бій, але який — проти представниці країни-агресорки, майора армії РФ, дворазової олімпійської чемпіонки Софії Великої, яку, нехтуючи самим принципом нейтральності, незважаючи на обурення фехтувальників багатьох країн, все ж допустили до ЧС у Тбілісі", — йдеться у повідомленні.

"Долю" поєдинку вирішив один удар, який і вдалося успішно виконати Юлії Бакастовій.

Юлія Бакастова: головні досягнення у спорті

Юлія Бакастова — уродженка Києва, з дитинства займається спортом: змалку займалася ушу. З 2008 року Бакастова почала займатися фехтуванням, а за основний склад української команди з сезону 2016/2017.

У 2018 році Бакастова брала участь у чемпіонаті світу, що відбувся у сербському місті Новий Сад. На цих змаганнях Бакастова здобула першу свою "дорослу" медаль, посівши друге місце у командних змаганнях.

У 2024 році Бакастова разом з Ольгою Харлан та іншими у командному змаганні здобули золоту медаль. У фіналі спортсменки обійшли збірну Південної Кореї з рахунком 45:42.

У серпні Юлію Бакастову було нагороджено Орденом княгині Ольги III ступеня за досягнення високих спортивних результатів на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх.

Нагадаємо, 24 липня у Федерації легкої атлетики України повідомили, що Михайло Кохан виборов "золото" для України і став чемпіоном Універсіади.

Також 23 липня "Суспільне Спорт" інформувало, що Влада Харькова уперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шпагах.