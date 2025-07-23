Уперше в кар'єрі: Влада Харькова стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шпагах (відео)

Українська шпажистка Влада Харькова, №12 у світовому рейтингу, стала чемпіонкою світу з фехтування на шпагах, вигравши золото в Тбілісі (Грузія).

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У фінальній битві Влада здобула перемогу над естонкою Катріною Лехіс — 15:14, забезпечивши найкращий результат в одиночній шпазі на чемпіонаті світу в історії України, повідомляє "Суспільне Спорт".

До речі, у півфіналі вона точно з таким самим рахунком обійшла лідера світового рейтингу, чемпіонку світу 2022 року кореянку Сон Се Ра — 15:14, а у чвертьфіналі — француженку Елоїз Ванріссель.

Харькова — п'ята чемпіонка світу в особистих змаганнях в історії вітчизняного фехтування. У шпазі "золото" в особистих змаганнях до Влади виборола тільки Наталія Конрад у 2003 році.

Перемога Влади Харькової стала для неї справжнім тріумфом

Це — перша в кар'єрі медаль чемпіонату світу для Влади. У 2022-му вона на рівні чемпіонатів світу була не вищою за 24 місце, проте того ж року виграла чемпіонат Європи в індивідуальному заліку та "золото" в континентальній командній першості 2025-го.

В арсеналі Харькової також є бронзова медаль чемпіонату Європи-2022. Вона не раз була призеркою та переможницею етапів Кубка світу.

Як пише "Главком", під час нагородження переможців чемпіонату 23 липня призери чоловічої рапіри та жіночої шпаги робили спільне фото, однак українка відмовилася позувати, оскільки срібну медаль виборов Кирило Бородачов, який є російським військовим і членом військового клубу ЦСКА. Вона не захотіла з ним фотографуватися і залишила подіум.

Раніше Фокус писав, що фехтування світловими мечами у Франції визнано офіційним видом спорту.

Ми також розповідали, що Ольга Харлан взяла "золото" на етапі Кубка світу з фехтування в Перу.