Впервые в карьере: Влада Харькова стала чемпионкой мира в фехтовании на шпагах (видео)

Украинская шпажистка Влада Харькова, №12 в мировом рейтинге, стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах, выиграв золото в Тбилиси (Грузия).

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В финальной битве Влада одержала победу над эстонкой Катриной Лехис – 15:14, обеспечив лучший результат в одиночной шпаге на чемпионате мира в истории Украины, сообщает "Суспільне Спорт".

Кстати, в полуфинале она точно с таким же счетом обошла лидера мирового рейтинга, чемпионку мира 2022 года кореянку Сон Се Ра – 15:14, а в четвертьфинале – француженку Элоиз Ванриссель.

Харькова – пятая чемпионка мира в личных соревнованиях в истории отечественного фехтования. В шпаге "золото" в личных соревнованиях до Влады завоевала только Наталия Конрад в 2003 году.

Победа Влады Харьковой стала для нее настоящим триумфом

Это – первая в карьере медаль чемпионата мира для Влады. В 2022-м она на уровне чемпионатов мира была не выше 24 места, однако в том же году выиграла чемпионат Европы в индивидуальном зачете и "золото" в континентальном командном первенстве 2025-го.

В арсенале Харьковой также есть бронзовая медаль чемпионата Европы-2022. Она не раз была призером и победительницей этапов Кубка мира.

Как пишет "Главком", во время награждения победителей чемпионата 23 июля призеры мужской рапиры и женской шпаги делали совместное фото, однако украинка отказалась позировать, поскольку серебряную медаль завоевал Кирилл Бородачев, который является российским военным и членом военного клуба ЦСКА. Она не захотела с ним фотографироваться и покинула подиум.

Ранее Фокус писал, что фехтование световыми мечами во Франции признано официальным видом спорта.

Мы также рассказывали, что Ольга Харлан взяла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу.