"Ні на що не реагує": Мірча Луческу впав у кому, родина тренера збирається в Бухаресті

Видатний румунський тренер Мірча Луческу, відомий роботою з донецьким Шахтарем і київським Динамо, був введений в кому після погіршення самопочуття ввечері 4 квітня. Днем раніше футбольний фахівець пережив важкий інфаркт міокарда.

Наразі Луческу перебуває в штучній комі та підключений до апаратів підтримки життєдіяльності, його стан лікарні визначають як дуже важкий. Про це повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.

Технічний директор збірної Румунії Міхай Стойкіце повідомив, що за останні дні тренер пережив важкий інфаркт міокарда ввечері 3 квітня. Однак наступного дня стан Луческу покращився, він зміг поїсти та добре почувався, та вже ввечері йому стало гірше, після чого лікарі ввели тренера в стан коми.

"Він не може говорити. Він перебуває у стані індукованої коми, щоб допомогти організму впоратися. Я просто дивився на нього… Він ні на що не реагує. Це природно в такому стані. Він повністю підключений до апаратів. Дай Боже йому сил вижити, це зараз єдине, що важливо", — сказав Стойкіце.

Журналісти пишуть, що лікарям довелося тричі проводити реанімаційні заходи, а тренеру встановили вже п'ять стентів, аби відновити прохідність коронарних артерій. Наразі відомо, що вночі проти неділі стан Луческу став дуже важким, його перевели до відділення інтенсивної терапії.

Наразі у лікарні присутні дружина тренера Неллі та його онука Марілу. До Бухареста має прилетіти син Разван, який наразі очолює грецький клуб ПАОК і має повернутися до столиці Румунії після гри з місцевим "Панатінаїкосом".

Свою підтримку футбольному фахівцю висловила пресслужба національної збірної Румунії з футболу. Представники збірної вірять, що визначний тренер зможе подолати випробування, які випали йому за останній час.

"Іноді рахунок на табло не має значення, і єдина перемога, за яку ми боремося, – це перемога життя. Бийтеся, пане Луческу!" — йдеться в заяві.

Раніше Фокус повідомляв про завершення кар'єри румунського тренера в Україні. Фахівець покинув посаду головного тренера ФК "Динамо" наприкінці 2023 року після поразки у матчі зі своїм колишнім клубом "Шахтарем".

Згодом стало відомо, що фахівець відсвяткував своє 80-річчя. За цей час йому вдалося неодноразово виграти чемпіонати низки країн і стати володарем кількох європейських трофеїв.