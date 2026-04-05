"Ни на что не реагирует": Мирча Луческу впал в кому, семья тренера собирается в Бухаресте

Выдающийся румынский тренер Мирча Луческу, известный работой с донецким Шахтером и киевским Динамо, был введен в кому после ухудшения самочувствия вечером 4 апреля. Днем ранее футбольный специалист пережил тяжелый инфаркт миокарда.

Сейчас Луческу находится в искусственной коме и подключен к аппаратам поддержки жизнедеятельности, его состояние больницы определяют как очень тяжелое. Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Технический директор сборной Румынии Михай Стойкице сообщил, что за последние дни тренер пережил тяжелый инфаркт миокарда вечером 3 апреля. Однако на следующий день состояние Луческу улучшилось, он смог поесть и хорошо себя чувствовал, но уже вечером ему стало хуже, после чего врачи ввели тренера в состояние комы.

"Он не может говорить. Он находится в состоянии индуцированной комы, чтобы помочь организму справиться. Я просто смотрел на него... Он ни на что не реагирует. Это естественно в таком состоянии. Он полностью подключен к аппаратам. Дай Бог ему сил выжить, это сейчас единственное, что важно", — сказал Стойкице.

Журналисты пишут, что врачам пришлось трижды проводить реанимационные мероприятия, а тренеру установили уже пять стентов, чтобы восстановить проходимость коронарных артерий. Известно, что в ночь на воскресенье состояние Луческу стало очень тяжелым, его перевели в отделение интенсивной терапии.

Сейчас в больнице присутствуют жена тренера Нелли и его внучка Марилу. В Бухарест должен прилететь сын Разван, который сейчас возглавляет греческий клуб ПАОК и должен вернуться в столицу Румынии после игры с местным "Панатинаикосом".

Свою поддержку футбольному специалисту выразила пресс-служба национальной сборной Румынии по футболу. Представители сборной верят, что выдающийся тренер сможет преодолеть испытания, которые выпали ему за последнее время.

"Иногда счет на табло не имеет значения, и единственная победа, за которую мы боремся, — это победа жизни. Сражайтесь, господин Луческу!" — говорится в заявлении.

Ранее Фокус сообщал о завершении карьеры румынского тренера в Украине. Специалист покинул пост главного тренера ФК "Динамо" в конце 2023 года после поражения в матче со своим бывшим клубом "Шахтером".

Впоследствии стало известно, что специалист отпраздновал свое 80-летие. За это время ему удалось неоднократно выиграть чемпионаты ряда стран и стать обладателем нескольких европейских трофеев.