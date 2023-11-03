После поражения от "Шахтера" Мирча Луческу подал в отставку и завершил карьеру тренера

На пресс-конференции после поражения от своей бывшей команды тренер "Динамо" сказал, что ему было сложно работать в условиях, когда каждый матч начинается с минуты молчания. С годами становишься более сентиментальным, сказал он.

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Румынский специалист Мирча Луческу, возглавлявший в последние годы киевское "Динамо" после поражения от своего предыдущего клуба подал в отставку и объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

На пресс-конференции после киевского матча, в котором "горняки" с минимальным счетом переиграли киевлян, Луческу не стал детализировать итоги встречи.

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими игроками, с игроками "Шахтера". Спасибо всем, хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец: и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец!" — сказал Луческу после матча.

Луческу также упомянул о том, что уверен, что у этого "Динамо" есть будущее. По его словам, было сложно переживать текущее время.

"Мне было очень сложно переживать все это время — война, отсутствие болельщиков, минуты молчания перед каждым матчем. Для меня это сложно. С годами становишься больше сентиментальным", — сказал Луческу.

Кто заменит Луческу в "Динамо"

Контракт уже бывшего наставника "Динамо" истекал летом следующего года. Стороны решили не продлевать соглашение.

Высказывались предположения о том, что команду может возглавить зарубежный специалист.

Сообщалось, что руководство киевлян вело переговоры с 55-летним португальцем Витором Перейрой.

Но официальных сообщений от руководства клуба пока не было.

В конце 2023 года, когда Луческу находился на лечении, обязанности главного тренера исполнял его помощник Александр Шовковский.

Напомним, что бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, как проходит лечение экс-форварда киевлян Артема Милевского, которому он посоветовал забыть, что прежде был футболистом и перестроиться.

Также сообщалось, что аргентинец Лионель Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча", главной индивидуальной награды в футболе. Выдающегося достижения он добился благодаря победе своей сборной на Чемпионате мира.