Умер экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу

В Румынии на 81-м году жизни скончался легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Последние дни он находился в коме.

За две недели до своей смерти он провел последний матч на посту тренера — Румыния под его руководством уступила Турции. О смерти сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.

29 марта, во время тактической встречи с командой Луческу потерял сознание. После этого его доставили в госпиталь, откуда он хотел сразу же вернуться к тренировкам, написав отказ от госпитализации. Сообщается, что после поражения Румынии и невыхода его команды на Чемпионат мира он был разочарован и почти не спал.

2 апреля он покинул пост главного тренера сборной. Уже 3 апреля он получил сердечный приступ, после чего его спасли врачи. Однако 5 апреля Луческу был введен в кому после ухудшения самочувствия вечером 4 апреля.

Відео дня

Впоследствии в медиа был ряд спекуляций относительно его смерти, однако, как утверждает журналист Рошу, смерть наступила вечером 7 апреля.

Ранее мы рассказывали о жизненном пути Мирчи Луческу, который летом 2025 года отпраздновал 80-й День рождения. За свою тренерскую карьеру он успел потренировать "Шахтер" и "Динамо", в частности, во главе донецкой команды выиграл единственный европейский трофей в истории независимой Украины — Кубок УЕФА с "Шахтером" в 2009 году.

Как тренер он получил 35 наград:

Кубок УЕФА;

Суперкубок УЕФА;

Чемпионат Украины (9);

Кубок Украины (7);

Суперкубок Украины (8);

Чемпионат Румынии (2);

Кубок Румынии (3);

Суперкубок Румынии;

Чемпионат Турции (2);

Кубок Серии B;

Суперкубок России.

В ноябре 2023 года Луческу подал в отставку из "Динамо" и объявил о завершении тренерской карьеры. Однако впоследствии он откликнулся на приглашение Румынской федерации футбола.