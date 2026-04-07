Умер экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
В Румынии на 81-м году жизни скончался легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Последние дни он находился в коме.
За две недели до своей смерти он провел последний матч на посту тренера — Румыния под его руководством уступила Турции. О смерти сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.
29 марта, во время тактической встречи с командой Луческу потерял сознание. После этого его доставили в госпиталь, откуда он хотел сразу же вернуться к тренировкам, написав отказ от госпитализации. Сообщается, что после поражения Румынии и невыхода его команды на Чемпионат мира он был разочарован и почти не спал.
2 апреля он покинул пост главного тренера сборной. Уже 3 апреля он получил сердечный приступ, после чего его спасли врачи. Однако 5 апреля Луческу был введен в кому после ухудшения самочувствия вечером 4 апреля.
Впоследствии в медиа был ряд спекуляций относительно его смерти, однако, как утверждает журналист Рошу, смерть наступила вечером 7 апреля.
Ранее мы рассказывали о жизненном пути Мирчи Луческу, который летом 2025 года отпраздновал 80-й День рождения. За свою тренерскую карьеру он успел потренировать "Шахтер" и "Динамо", в частности, во главе донецкой команды выиграл единственный европейский трофей в истории независимой Украины — Кубок УЕФА с "Шахтером" в 2009 году.
Как тренер он получил 35 наград:
- Кубок УЕФА;
- Суперкубок УЕФА;
- Чемпионат Украины (9);
- Кубок Украины (7);
- Суперкубок Украины (8);
- Чемпионат Румынии (2);
- Кубок Румынии (3);
- Суперкубок Румынии;
- Чемпионат Турции (2);
- Кубок Серии B;
- Суперкубок России.
В ноябре 2023 года Луческу подал в отставку из "Динамо" и объявил о завершении тренерской карьеры. Однако впоследствии он откликнулся на приглашение Румынской федерации футбола.