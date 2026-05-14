19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды.

Традиционно звезды выступали перед началом матча. Зато практика выступлений в перерыве более традиционная для американского Супербоула — финальной игры сезона в профессиональном американском футболе. Однако в этом году выступление звезд состоится в перерыве сообщил, аккаунт Чемпионата мира.

Зрителей финала Мундиаля будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин. Что именно будет делать он — пока неизвестно.

Кроме развлекательной цели, организаторы закладывают в выступление еще и благотворительную. Целью шоу будет поддержка инициативы FIFA Global Citizen Education Fund. В ее рамках намерены собрать 100 миллионов долларов для расширения доступа детей во всем мире к качественному образованию и футболу.

Это не единственный способ привлечения средств — с каждого проданного билета на все матчи Чемпионат мира 1 доллар будет направлен в этот фонд.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной.