Руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или же 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу. Главный матч пройдет на стадионе MetLife.

Всего семь VIP-лож стадиона вмещают 24 человека, что составляет 108 333 фунта стерлингов, то есть 6 175 774 гривны на человека. Об этом пишет британское издание Daily Star.

И хотя официальная цена еще не объявлена, инсайдер сообщил изданию, что руководство ФИФА уже ведет переговоры и заключает сделки.

При этом, вполне возможно, что все билеты окажутся распроданы еще до того, как их можно будет забронировать онлайн.

Организаторы называют дорогие предложения "пакетами гостеприимства", включающими билеты на лучшие места, а также еду и напитки премиум-класса и эксклюзивные развлечения.

ФИФА заявляла, что модель ценообразования, принятая для Чемпионата мира по футболу в 2026 году, отражает существующую рыночную практику для крупных развлекательных и спортивных мероприятий в странах-хозяйках.

Ранее Daily Star подсчитала, что посещение восьми матчей в самой дешевой категории билетов обойдется болельщику в 5225 фунтов стерлингов (297 863 грн). В среднем ценовом диапазоне эта сумма возрастает до 8850 фунтов (504 515 грн), а в высшей категории — до 12357 фунтов (704 440 грн). Самые дешевые билеты на финал стоят 3119 фунтов стерлингов (177 805 грн), что в семь раз дороже, чем в Катаре в 2022 году. Льготы для детей, людям с инвалидностью и пожилых не предусмотрены.

ЧМ 2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. США проведут матчи в городах Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Даллас, Сиэтл и Сан-Франциско. Канада примет игры в Торонто и Ванкувере, а Мексика представит площадки в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Финальный матч запланирован 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной.