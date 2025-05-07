Участие в ЧМ по футболу-2026: Трамп нашел неожиданный способ остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп предположил, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной. При этом он признал, что не знал о международной изоляции российской сборной.

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Об этом Трамп заявил на первом заседании рабочей группы своей администрации по вопросам ЧМ-2026 по футболу в среду, 7 мая, сообщает BBC.

Во время общения с президентом ФИФА Джанни Инфантино президент США выразил удивление, когда узнал, что сборная России пока не участвует в международных соревнованиях.

Инфантино подтвердил, что такое ограничение было принято из-за полномасштабной войны против Украины, но заявил, что надеется на прекращение боевых действий и дальнейшее возвращение сборной РФ в футбольное сообщество.

"Им пока запрещено играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, чтобы Россию могли снова принять. Это может быть хорошим стимулом, не так ли?", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что не влияет на принятие решений относительно участия национальных команд в турнирах.

Россия и ЧМ по футболу-2026

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российской национальной сборной от участия в международных футбольных соревнованиях.

Согласно действующим правилам, РФ не будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2026 года, который будут принимать США, Канада и Мексика. Отборочный этап стартовал в сентябре 2023 года, и на турнир, кроме трех стран-хозяев, предусмотрено 45 свободных мест для национальных команд.

Напомним, недавно спецпосланник Трампа Кит Келлог, заявил, что огонь между Украиной и РФ можно прекратить, создав демилитаризованную зону шириной 30 км вдоль линии фронта. Он пояснил, что перемирие позволит сторонам сохранить контроль над текущими территориями, а земля, за которую борются украинцы, останется под их контролем на данный момент.

Также Фокус писал, что Трамп заявил, что Россия в потенциальном мирном соглашении должна уступить амбициями захватить всю территорию Украины. Он сказал, что Путин стремился захватить все украинские земли, и без вмешательства Трампа россияне продолжали бы идти к этой цели.