Участь у ЧС з футболу-2026: Трамп знайшов несподіваний спосіб зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп припустив, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну проти України. При цьому він визнав, що не знав про міжнародну ізоляцію російської збірної.

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Про це Трамп заявив на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань ЧС-2026 з футболу у середу, 7 травня, повідомляє BBC.

Під час спілкування з президентом ФІФА Джанні Інфантіно президент США висловив здивування, коли дізнався, що збірна Росії наразі не бере участі в міжнародних змаганнях.

Інфантіно підтвердив, що таке обмеження ухвалили через повномасштабну війну проти України, але заявив, що сподівається на припинення бойових дій і подальше повернення збірної РФ до футбольної спільноти.

"Їм наразі заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, щоб Росію могли знову прийняти. Це може бути гарним стимулом, чи не так?", — сказав Трамп.

Він також наголосив, що не впливає на ухвалення рішень щодо участі національних команд у турнірах.

Росія і ЧС з футболу-2026

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ФІФА та УЄФА ухвалили рішення про відсторонення російської національної збірної від участі в міжнародних футбольних змаганнях.

Згідно з чинними правилами, РФ не братиме участі у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Відбірковий етап стартував у вересні 2023 року, і на турнір, крім трьох країн-господарів, передбачено 45 вільних місць для національних команд.

Нагадаємо, нещодавно спецпосланник Трампа Кіт Келлог, заявив, що вогонь між Україною та РФ можна припинити, створивши демілітаризовану зону шириною 30 км вздовж лінії фронту. Він пояснив, що перемир’я дозволить сторонам зберегти контроль над поточними територіями, а земля, за яку борються українці, залишиться під їхнім контролем на цей момент.

Також Фокус писав, що Трамп заявив, що Росія в потенційній мирній угоді має поступитися амбіціями захопити всю територію України. Він сказав, що Путін прагнув захопити всі українські землі, і без втручання Трампа росіяни продовжували б іти до цієї мети.