Керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу. Головний матч пройде на стадіоні MetLife.

Загалом сім VIP-лож стадіону вміщують 24 людини, що становить 108 333 фунти стерлінгів, тобто 6 175 774 гривні на людину. Про це пише британське видання Daily Star.

І хоча офіційної ціни ще не оголошено, інсайдер повідомив виданню, що керівництво ФІФА вже веде переговори й укладає угоди.

При цьому, цілком можливо, що всі квитки будуть розпродані ще до того, як їх можна буде забронювати онлайн.

Організатори називають дорогі пропозиції "пакетами гостинності", що включають квитки на найкращі місця, а також їжу і напої преміум-класу та ексклюзивні розваги.

ФІФА заявляла, що модель ціноутворення, ухвалена для Чемпіонату світу з футболу 2026 року, відображає наявну ринкову практику для великих розважальних і спортивних заходів у країнах-господарках.

Раніше Daily Star підрахувала, що відвідування восьми матчів у найдешевшій категорії квитків обійдеться вболівальнику в 5225 фунтів стерлінгів (297 863 грн). У середньому ціновому діапазоні ця сума зростає до 8850 фунтів (504 515 грн), а у вищій категорії — до 12357 фунтів (704 440 грн). Найдешевші квитки на фінал коштують 3119 фунтів стерлінгів (177 805 грн), що в сім разів дорожче, ніж у Катарі 2022 року. Пільги для дітей, людей з інвалідністю та літніх не передбачені.

ЧС 2026

Турнір пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в 16 містах США, Мексики та Канади. США проведуть матчі в містах Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маямі, Даллас, Сіетл і Сан-Франциско. Канада прийме ігри в Торонто і Ванкувері, а Мексика представить майданчики в Мехіко, Монтерреї та Гвадалахарі. Фінальний матч заплановано 19 липня на стадіоні "Метлайф" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.