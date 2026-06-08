Прихоти королей и возвращение "мертвого" футболиста: безумные факты о первом Чемпионате мира

Уже через 3 дня, 11 июня, в США, Мексике и Бразилии начнется новый Чемпионат мира по футболу. Первый турнир прошел с 13 по 30 июля 1930 года в Уругвае.

В чемпионате участвовали всего тринадцать сборных: семь из Южной Америки, две из Северной Америки и четыре из Европы. Фокус рассказывает историю того турнира накануне предстоящего мундиаля.

Как придумали Чемпионат мира

В 1904 году была создана Международная федерация футбола более известная как ФИФА. Одной из ее задач было проведение международных соревнований. И еще в 1906 году ФИФА хотела провести Чемпионат мира, однако это не состоялось из-за нехватки финансов.

Поэтому первые футбольные международные соревнования проходили на Олимпиаде 1908 года.

В 1914 году ФИФА официально признала турнир Олимпийских игр как "чемпионат мира по футболу для любителей" и взяла на себя организацию следующих трех розыгрышей: 1920, 1924, 1928.

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Однако идея с проведением отдельного соревнования не давала покоя чиновникам ФИФА. В 1921 году новый глава организации Жюль Риме решил организовать турнир. Это желание усиливалось конфликтом с Международным олимпийским комитетом, который не хотел менять статус футболистов с любителей на профессионалов.

Жюль Риме с Кубком мира Фото: Википедия

Выбор места проведения

Местом проведения был выбран Уругвай в связи с празднованием столетия независимости страны, а также из-за побед футбольной сборной страны на двух последних на то время летних Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. Соответствующее решение было принято 28 мая 1928 года.

Кроме фактора годовщины независимости и победы на Олимпиадах, в пользу Уругвая говорил и еще один фактор. Европейские страны — Италия, Испания, Нидерланды и Венгрия — тоже хотели провести турнир у себя, однако все еще переживали последствия Первой мировой войны. Уругвай взамен обещал взять на себя все расходы, а также построить новый стадион.

Интересно, что в какой-то момент европейские страны решили объединиться вокруг кандидатуры Италии, однако выступление аргентинского делегата Адриана Беккара Варели, который продвигал кандидатуру соседней страны, заставило Италию отказаться.

Кто принимал участие в первом Чемпионате мира

Из-за выбора Уругвая в качестве места проведения Чемпионата мира, больший интерес к турниру проявили страны Южной Америки — Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Перу и Чили. Очевидно, участие принимал и сам Уругвай. Также готовы были присоединиться США и Мексика.

Самой большой проблемой было приглашение стран Европы — они не желали отпускать своих лучших игроков на 2-3 месяца на корабле через Атлантику, часть организаций не хотела повышать любительский статус до профессионального, а Венгрия вообще бойкотировала турнир из-за того, что тот проходил в Уругвае.

Дошло до того, что до января 1930 года никто из европейских стран не зарегистрировался в турнире. Тогда уже южноамериканские страны начали угрожать выходом из ФИФА, штаб-квартира которой располагалась в Европе.

Азиатские страны — Япония и Сиам (историческое название Королевства Таиланд) — тоже отказались от участие в турнире. А единственная африканская сборная, которая согласилась, пропустила мундиаль из-за погоды. Игроки сборной Египта банально пропустили корабль в Уругвай из-за шторма в Средиземном море.

В итоге, благодаря вмешательству президента ФИФА, удалось договориться об участии Франции и Бельгии.

Также на турнир поехали сборные Румынии и Югославии, участие которых было обеспечено при вмешательстве монархов этих государств. Молодой только что коронованный король Румынии Кароль II интересовался футболом и лично отобрал игроков, представлявших страну на мировом первенстве. Он лично гарантировал сохранение за ними рабочих мест, ведь они были любителями и не зарабатывали футболом на жизнь. Участие югославов также требовало поддержки короля страны Александра I.

Как европейские футболисты добирались до Уругвая

Если сейчас футболисты сборных добираются до турнира на самолетах, то для первого чемпионата мира четыре европейские сборные воспользовались лайнером Conte Verde, вспоминает Guardian. Он вышел из Румынии, где забрал местную команду, дошел до Франции, где на борт зашли сборная Франции, президент ФИФА и три европейских арбитра. Следующая остановка была в Барселоне, где на борт сошли футболисты из Бельгии.

Конте Верде Фото: Википедия

Внимательные читатели могут заметить отсутствие Югославии в этой истории. Действительно, они опоздали с принятием решения об участии в Чемпионате мира, поэтому мест на корабле уже не было. Вместо этого они три дня ехали поездом, после чего сели на другой корабль — Florida.

В Рио-де-Жанейро на борт Conte Verde поднялась бразильская делегация, и уже 4 июля тот зашел в Монтевидео.

Французский футболист Люсьен Лоран вспоминал, что это было абсолютно дикое путешествие. Футболисты не проводили никаких тактических занятий, почти не получали тренерских установок и выполняли только физические упражнения.

При этом, учитывая, что это был корабль, среди физических упражнений было: бег по палубе, подъем по лестнице, растяжка, плавание в бассейне и тому подобное.

Футболисты на бору Conte Verde Фото: Guardian

Вечером игроков ждали концерты и комедийные выступления.

"Это было похоже на лагерь отдыха. Мы не осознавали, что едем творить историю. Для нас это было просто приключение", — рассказывал Лоран.

По его словам, 15 дней на корабле были "15 очень счастливыми днями".

Сейчас ходит много слухов о том, что во время путешествия футболисты много употребляли алкоголя. Однако никаких фактов на этот счет нет. В то же время Conte Verde действительно был роскошным лайнером, поэтому предположить, что многие спортсмены, которые в то время не придерживались спортивного режима, употребляли алкоголь, вполне возможно.

Король Румынии сам выбирал состав сборной

Еще одной особенностью стало то, что король Румынии, который был фанатом футбола, сам выбирал состав сборной на Чемпионат мира. Он также договаривался с работодателями футболистов и гарантировал, что их не уволят за трехмесячное отсутствие.

Ужасное судейство в пользу Уругвая

Несмотря на то, что из Европы приехало трое арбитров, большинство — 11 из 15 судей — были гражданами Уругвая. Поэтому, вероятно, произошло немало ошибок, а судейские скандалы были едва ли не главной темой того турнира.

Полицейский помог забить Уругваю

В полуфинальном поединке Уругвая против Югославии мяч вылетел за пределы поля. Полицейский, который стоял рядом, быстро вернул его на поле ударом ноги. Игра продолжилась, арбитры ничего не заметили (или сделали вид), а Уругвай забил гол в этой атаке.

Финал напоминал войну

В финале турнира играли сборные Уругвая и Аргентины. Полиция очень опасалась за безопасность, поэтому тщательно проверяли фанатов на наличие оружия. У болельщиков забирали ножи, револьверы и другое оружие.

Из Буэнос-Айреса через Ла-Плату отправились десятки кораблей с фанатами. Толпа скандировала: "Аргентина да! Уругвай нет! Победа или смерть!"

Бельгиец Джон Лангенус согласился судить финал лишь при одном условии: после матча его должна была эвакуировать со стадиона конная полиция. Он всерьез боялся, что фанаты проигравшей стороны захотят отомстить.

В итоге победу одержали хозяева — Уругвай выиграл 4:2. За это игроки Уругвая получали дома, а в стране объявили национальный праздник.

А вот в Аргентине начались столкновения, стрельба и нападение на представительство Уругвая в стране. Футбольные федерации двух стран даже официально прекратили отношения.

Возвращение "мертвого" футболиста

На пути домой игрок румынской сборной заболел пневмонией, поэтому его оставили в Генуе на лечение. Когда корабль прибыл в Румынию, то распространились слухи, якобы игрок на самом деле умер еще в Южной Америке.

Мать организовала поминки в честь погибшего игрока. И именно в этот день собственных поминок футболист живой и здоровый вернулся домой. Увидев его, мать потеряла сознание.

Фокус внимательно следить за ходом событий на Чемпионате мира и рассказывать главные новости для вас.

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