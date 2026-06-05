Сборная Украины и лучший игрок Лиги Чемпионов: кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира

Уже на следующей неделе на футбольных полях США, Мексики и Канады начнется Чемпионат мира — событие, которое болельщики много лет ждут. В то же время фанаты увидят не всех звезд футбола: кто-то не смог отобраться на мундиаль со своей сборной, а кто-то — пропускает турнир из-за травмы или других причин.

С 11 июня футбольные болельщики будут наслаждаться игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда. Фокус же собрал перечень тех звезд, кто на мундиале не сыграет.

Сборная Украины

Успех 2006 года, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина дошла до четвертьфинала Чемпионата мира, в дальнейшем будет оставаться не только самым большим, но и единственным мундиалем для нашей команды. Уже в пятый раз украинская сборная не смогла отобраться на главный турнир национальных команд в мире.

Примечательно, что в четырех из пяти случаев сборная Украины занимала второе место на групповом этапе, после чего проигрывала в плей-офф. Самым болезненным стало поражение от Франции, когда украинская команда выиграла 2:0 в первом матче, но уступила 3:0 в Париже. И только в отборе на Чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, сборная заняла 3 место в квалификации.

Відео дня

Интересно, что матчи плей-офф в отборе к Евро даются украинцам куда лучше — в 2 из 3 случаев, когда украинцы попадали в этот этап, они проходили на Евро. Исключением стал лишь матч против Словении, который запомнился ошибкой легендарного Александра Шовковского и невыходом сборной на Евро-2000.

В этом году украинская команда имела поединок плей-офф против Швеции за выход на Чемпионат мира, однако уступила со счетом 1:3. В итоге из двух сине-желтых команд в плей-офф отбора, к сожалению, не наши ребята будут играть на мундиале.

Этот провал привел к отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной. На его место пришел итальянец Андреа Мальдера, который ранее работал в тренерском штабе сборной Андрея Шевченко, а теперь успел одержать первую победу как главный тренер Украины. Надеемся, что под его руководством сборная будет играть успешнее и радовать украинских болельщиков больше!

Хвича Кварацхелия

30 мая в Будапеште ПСЖ одолел лондонский "Арсенал", выиграв Лигу Чемпионов во второй раз подряд. Триумфатором стал, в частности, украинец Илья Забарный.

Важную роль в финале сыграл звездный грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия, который во втором тайме заработал пенальти, с которого ПСЖ и сравняли счет. Впоследствии его признали лучшим игроком нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов. В 16 поединках Хвича забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Хвича Кварацхелия во время матча сборной Фото: Скрин видео

Однако на Чемпионате мира одного из лучших вингеров современности не будет. В квалификации сборная Грузия получила непростую группу — в соперники достались команды Испании, Турции и Болгарии. 1 победа в 6 матчах позволила грузинам занять 3 место и "пролететь" мимо мундиаля. И теперь Хвича будет смотреть турнир дома.

Кстати, после финала Лиги Чемпионов Кварацхелия покорил украинских болельщиков, когда отказался отвечать на вопросы на русском даже несмотря на то, что когда-то играл в России. После этого он продолжил общение с грузинскими журналистами на родном языке.

Роберт Левандовски

Более 700 голов на взрослом уровне, 109 голов в Лиге Чемпионов и почти 100 голов за сборную Польши. Один из лучших форвардов современности Роберт Левандовски пропустит Чемпионат мира по той же причине, что и украинские звезды — его сборная также уступила шведской сборной в плей-офф отбора к Чемпионату мира.

Поляк имеет 7 матчей на мундиале в своей карьере — польская сборная отбиралась туда в 2018 и 2022 годах. Однако этот Чемпионат мира мог бы стать последним в карьере поляка — ему 37 лет, а после поражения от сборной Швеции он намекнул, что сыграл свой последний поединок в составе национальной команды.

Роберт Левандовски Фото: Sky News

Летом он покинет состав "Барселоны" и кто знает, возможно, новая страница в клубной карьере побудит Роберта продолжить карьеру на международном уровне также.

Интересно, что Левандовски уже анонсировал свое завершение карьеры в сборной посреди отбора к Чемпионату мира после того, как Польша сменила главного тренера. Однако впоследствии он вернулся в состав национальной команды и помог пройти в финал плей-офф отбора.

Сборная Италии

Четырехкратные чемпионы мира не едут на мундиаль. Это могло бы быть большой сенсацией, если бы не печальная статистика — это уже третий подряд Чемпионат мира, на который не может отобраться сборная Италии.

Интересно, что в 2010 и 2014 годах, когда итальянцы таки играли на главном турнире мира, они не смогли выйти из группового этапа. Таким образом победа в финале 2006 года остается последней победой в матче плей-офф Чемпионата мира для одной из самых успешных сборных в истории футбола. А победа 3:0 над украинцами входит в тройку последних побед итальянцев. Хотя вряд ли это тот след, которым можно гордиться.

В этом году Италии помешали выйти на Чемпионат мира игроки сборной Боснии. Команды не выявили победителя за 120 минут основного и дополнительного времени, поэтому судьбу путевки решила серия пенальти, в которой итальянцы уступили 1:4.

Classica arroganza di chi poi paga tutto.



Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026

После этого поражения футбольное сообщество раскритиковало итальянцев, и нет — не за сам факт поражения. В сети перед этим появилось видео, где итальянцы радуются тому, что будут играть против Боснии в финале плей-офф отбора на Чемпионат мира. Однако радость оказалась преждевременной, и теперь итальянцы будут смотреть мундиаль по телевизору и вспоминать, как когда-то их команда завоевывала золотые медали.

Родриго, Эстеван и Эдер Милитан

Бразилия в этом году на мундиале будет представлена достаточно звездным составом. В частности, главный тренер — легендарный Карло Анчелотти — вызвал на Чемпионат мира не менее легендарного Неймара.

В то же время в заявке нашлось место и двум футболистам, играющим за российский "Зенит" — Дугласу Сантушу и Луису Энрике.

Зато "селесао" не досчитаются нескольких звезд на Мундиале — Родриго и Эдера Милитана из мадридского "Реала" и Эстевана из "Челси".

Все трое пропустят главный турнир из-за травм. Родриго получил разрыв крестообразной связки колена, Эстеван получил травму задней поверхности бедра четвертой степени, Милитан тоже пропускает турнир из-за задней поверхности бедра.

Эстеван Фото: Chelsea FC

Стоит вспомнить и Жоау Педру из "Челси" и Ришарлисона из "Тоттенхэма", которые здоровы, но не едут на Чемпионат мира по игровым причинам. Хотя невызов обоих, особенно Педру, бурно обсуждался болельщиками в сети. Действительно ли форвард топ-клуба АПЛ принесет меньше пользы "селесао", чем Луис Энрике из питерского "Зенита"? Узнаем на самом турнире.

Хави Симонс и Матейс де Лигт

Нынешняя сборная Нидерландов везет достаточно посредственный состав на фоне предыдущих заявок команды. Кроме того, что поколение игроков у нидерландцев откровенно слабее тех, что были 4 и 8 лет назад, команда столкнулась с проблемой травм у важных игроков.

Первый — Хави Симонс из "Тоттенхэма". В матче АПЛ он получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки. Болельщиков возмутили действия медицинского штаба лондонцев, которые не смогли предположить травму и сначала попытались заморозить колено, чтобы обезболить, а потом хотели, чтобы Симонс попытался "разбежаться" и продолжить игру. Привели ли такие действия к ухудшению состояния колена — неизвестно, однако факт остается фактом: сборная Нидерландов не сможет заручиться помощью лидера своей атаки.

Should have been saved from himself but they gave him a spray. 🤦‍♂️ https://t.co/HFF0rRBysI pic.twitter.com/cgJDlDJ2Ja — Jay (@JayVtid) April 27, 2026

Матейс де Лигт считался одним из, если не самым талантливым защитником мира, однако периодические травмы мешают ему демонстрировать стабильно высокий уровень. На этот раз проблемы со здоровьем мешают ему поехать на крупнейший турнир мира. Матейс перенес операцию по устранению давней проблемы с поясницей и сейчас восстанавливается после процедуры. Поэтому и без того не самый звездный состав нидерландцев не досчитается ключевого защитника.

Уго Экитике

Французский форвард "Ливерпуля", который прошлым летом стал одним из самых дорогих трансферов лета, перейдя к красным за 95 миллионов евро, должен был ехать на мундиаль в качестве важного игрока в звездной атаке Дидье Дешама.

Однако в матче против ПСЖ в Лиге Чемпионов игрок внезапно упал на землю, не имея контакта с соперниками. Впоследствии стало известно, что он разорвал ахиллово сухожилие, из-за чего пропустит минимум 9 месяцев.

Через полчаса после того, как он получил травму, игрок потерял сознание от боли. Поэтому вместо Чемпионата мира он будет заниматься собственным восстановлением. Правда после последнего матча "Ливерпуля" в сезоне Экитике смог передвигаться по полю без костылей, но в специальном защитном сапоге.

Nice to see Hugo Ekitike without crutches now and just a protective boot. Wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/bEpL2b908I — Yazz LFC (@YazzLFC) May 26, 2026

Английские звезды

Немецкий тренер сборной Англии Томас Тухель, который в 2021 году выигрывал с лондонским "Челси" Лигу Чемпионов, удивил многих выбором состава на матчи Чемпионата мира. Все потому, что в команду не попало немало звезд.

Интересно, что большинство из них были доступны и готовы ехать на турнир. Сам Тухель объяснил свое решение желанием построить "сбалансированную команду" для борьбы за победу.

В то же время английские фанаты возмущаются тем, что в состав команды не вошли такие звезды как Трент Александр-Арнольд, Коул Палмер, Фил Фоден, Гарри Магваер, Джон Стоунз, Морган Гиббс-Уайт и Джарред Боуэн.

Наиболее яркой реакцией многие считают реакцию мамы Гарри Магваера, которая после новости о том, что ее сын не попадет на Чемпионат мира, написала в X коротко: "Абсолютно возмущена".

Absolute disgusted — Zoe Maguire (@zoemaguires) May 21, 2026

Другие звезды

Чемпионат мира пропустит еще ряд звездных футболистов. В частности, словенский голкипер Ян Облак или венгерский полузащитник Доминик Собослай не смогли пробиться на турнир со своими командами. Та же судьба, хотя и более сенсационная, постигла Брайана Мбемо и других игроков сборной Камеруна, которые не смогли преодолеть ДР Конго в полуфинале плей-офф африканского отбора на Чемпионат мира.

Можно вспомнить и Фермина Лопеза и Сержа Гнабри, которые не смогут помочь Испании и Германии соответственно из-за повреждений. Травмы помешают принять участие в историческом мундиале звездам сборной Японии Такуми Минамино и Кауро Митоми.

В то же время, даже без всех этих футболистов Чемпионат мира обещает быть захватывающим. 48 команд разыграют между собой Кубок мира и звание Чемпиона мира.

Фокус внимательно следить за ходом событий на Чемпионате мира и рассказывать главные новости для вас.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что участие России в Чемпионате мира по футболу 2026 года могло бы мотивировать Кремль завершить войну с Украиной.