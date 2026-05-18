Впервые в истории: итальянец Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу

Итальянский специалист Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины по футболу. Контракт с ним подписали на два года с возможностью продления.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Кандидатуру Мальдеры утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных.

Таким образом, впервые в истории сборную Украины возглавил иностранный тренер. До этого Андреа Мальдера работал преимущественно ассистентом в клубах из топ-чемпионатов Европы и уже имеет опыт работы в украинской национальной команде.

Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года. Во время тренерской карьеры он работал ассистентом главного тренера в итальянском AC Milan, английском Brighton & Hove Albion F.C. и французском Olympique de Marseille.

В 2016-2021 годах Мальдера входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины как ассистент главного тренера. Он работал с командой во время отбора на Евро-2020 и финальной части турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что первый матч Андреа Мальдеры во главе сборной Украины может состояться 31 мая во Вроцлаве против Польши.

22 апреля Украинская ассоциация футбола объявила об уходе Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины.

Перед этим украинская команда уступила сборной Швеции по футболу в решающем матче за выход на чемпионат мира. После игры часть болельщиков раскритиковала стиль игры сборной Украины.