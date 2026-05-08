Дебют Мальдеры: стало известно, когда сборная Украины впервые сыграет во главе с итальянским тренером

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера уже в этом месяце. По данным ряда СМИ, им должен стать итальянец Андреа Мальдера, который до этого работал в тренерском штабе сборной Андрея Шевченко.

В то же время первая игра Мальдеры во главе национальной команды также пройдет в мае — 31 мая во Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Польши. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В то же время официальное представление тренера может состояться 19 мая, сообщает sport.ua. Ожидается, что 18 мая итальянец прибудет в Украину, после чего его должен официально утвердить Исполком УАФ.

Представит Мальдеру на заседании Исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.

Также планируется, что Шевченко и Мальдера вместе будут присутствовать на финальном матче Кубка Украины "Динамо" — "Чернигов", который состоится 20 мая на "Арене Львов".

Следующая после Польши игра, которая была подтверждена официально, состоится 7 июня. Тогда в городе Оденсе сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Дании.

Андреа Мальдера — что известно о нем

Андреа Мальдера происходит из семьи известной итальянской футбольной династии: его отец и дяди были профессиональными футболистами. Путь Мальдеры в футболе начинался со структуры "Милана", где он занимал должности тренера по развитию техники и аналитика матчей.

После этого Мальдера присоединился к команде украинской сборной, где стал помощником Андрея Шевченко, который сейчас работает президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021 года прекратил работать на этом месте и присоединился к английскому клубу "Брайтон".

Затем итальянец работал во французском "Марселе", где исполнял обязанности ассистента. На должности главного тренера он не имел опыта.

Напомним, 22 апреля Украинская ассоциация футбола сообщила, что Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины.

Перед этим сборная Украины по футболу проиграла решающий матч за выход на чемпионат мира сборной Швеции. Болельщики были неприятно поражены "беспомощным" стилем игры, который демонстрировала сборная.