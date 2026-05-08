Дебют Мальдери: стало відомо, коли збірна України вперше зіграє на чолі з італійським тренером

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера вже цього місяця. За даними низки ЗМІ, ним має стати італієць Андреа Мальдера, який до цього працював у тренерському штабі збірної Андрія Шевченка.

Водночас перша гра Мальдери на чолі національної команди також пройде у травні — 31 травня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" збірна України зіграє товариський поєдинок проти Польщі. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Водночас офіційне представлення тренера може відбутися 19 травня, повідомляє sport.ua. Очікується, що 18 травня італієць прибуде до України, після чого його має офіційно затвердити Виконком УАФ.

Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Також планується, що Шевченко та Мальдера разом будуть присутні на фінальному матчі Кубка України "Динамо" — "Чернігів", який відбудеться 20 травня на "Арені Львів".

Наступна після Польщі гра, яка була підтверджена офіційно, відбудеться 7 червня. Тоді у місті Оденсе збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії.

Андреа Мальдера — що відомо про нього

Андреа Мальдера походить із сім'ї відомої італійської футбольної династії: його батько та дядьки були професійними футболістами. Шлях Мальдери у футболі починався зі структури "Мілана", де він обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів.

Після цього Мальдера приєднався до команди української збірної, де став помічником Андрія Шевченка, що зараз працює президентом Української асоціації футболу. У серпні 2021 року припинив працювати на цьому місці і приєднався до англійського клубу "Брайтон".

Потім італієць працював у французькому "Марселі", де виконував обов'язки асистента. На посаді головного тренера він не мав досвіду.

Нагадаємо, 22 квітня Українська асоціація футболу повідомила, що Сергій Ребров залишив посаду тренера збірної України.

Перед цим збірна України з футболу програла вирішальний матч за вихід на чемпіонат світу збірній Швеції. Вболівальники були неприємно вражені "безпорадним" стилем гри, який демонструвала збірна.