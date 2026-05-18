Вперше в історії: італієць Андреа Мальдера очолив збірну України з футболу

Італійський фахівець Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України з футболу. Контракт із ним підписали на два роки з можливістю продовження.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Кандидатуру Мальдери затвердив Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних.

Таким чином, уперше в історії збірну України очолив іноземний тренер. До цього Андреа Мальдера працював переважно асистентом у клубах із топчемпіонатів Європи та вже має досвід роботи в українській національній команді.

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Під час тренерської кар’єри він працював асистентом головного тренера в італійському AC Milan, англійському Brighton & Hove Albion F.C. та французькому Olympique de Marseille.

У 2016–2021 роках Мальдера входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України як асистент головного тренера. Він працював із командою під час відбору на Євро-2020 та фінальної частини турніру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший матч Андреа Мальдери на чолі збірної України може відбутися 31 травня у Вроцлаві проти Польщі.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про відхід Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України.

Перед цим українська команда поступилася збірній Швеції з футболу у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат світу. Після гри частина вболівальників розкритикувала стиль гри збірної України.