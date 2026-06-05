Збірна України і найкращий гравець Ліги Чемпіонів: хто з зірок футболу пропустить Чемпіонат світу

Вже наступного тижня на футбольних полях США, Мексики та Канади розпочнеться Чемпіонат світу — подія, яку вболівальники багато років. Водночас фанати побачать не всіх зірок футболу: хтось не зміг відібратися на мундіаль зі своєю збірною, а хтось — пропускає турнір через травму або інші причини.

З 11 червня футбольні вболівальники насолоджуватимуться грою Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голланда. Фокус же зібрав перелік тих зірок, хто на мундіалі не зіграє.

Збірна України

Успіх 2006 року, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу, надалі залишатиметься не тільки найбільшим, але й єдиним мундіалем для нашої команди. Вже вп'яте українська збірна не змогла відібратися на головний турнір національних команд у світі.

Примітно, що в чотирьох з п'яти випадків збірна України посідала друге місце на груповому етапі, після чого програвала у плей-офф. Найболючішою стала поразка від Франції, коли українська команда виграла 2:0 в першому матчі, але поступилася 3:0 у Парижі. І лише у відборі на Чемпіонат світі 2018 року, який проходив у Росії, збірна посіла 3 місце у кваліфікації.

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Цікаво, що матчі плей-офф у відборі до Євро даються українцям куди краще — у 2 з 3 випадків, коли українці потрапляли до цього етапу, вони проходили на Євро. Винятком став лише матч проти Словенії, який запам'ятався помилкою легендарного Олександра Шовковського і невиходом збірної на Євро-2000.

Цьогоріч українська команда мала поєдинок плей-офф проти Швеції за вихід на Чемпіонат світу, однак поступилася з рахунком 1:3. У підсумку із двох синьо-жовтих команд у плей-офф відбору, на жаль, не наші хлопці будуть грати на мундіалі.

Цей провал призвів до відставки Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної. На його місце прийшов італієць Андреа Мальдера, який раніше працював у тренерському штабі збірної Андрія Шевченка, а тепер встиг здобути першу перемогу як головний тренер України. Сподіваємось, що під його керівництвом збірна гратиме успішніше і радуватиме українських вболівальників більше!

Хвіча Кварацхелія

30 травня в Будапешті ПСЖ здолав лондонський "Арсенал", вигравши Лігу Чемпіонів вдруге поспіль. Тріумфатором став, зокрема, українець Ілля Забарний.

Важливу роль у фіналі відіграв зірковий грузинський вінгер парижан Хвіча Кварацхелія, який в другому таймі заробив пенальті, з якого ПСЖ і зрівняли рахунок. Згодом його визнали найкращим гравцем цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. У 16 поєдинках Хвіча забив 10 голів та віддав 6 гольових передач.

Хвіча Кварацхелія під час матчу збірної Фото: Скрін відео

Однак на Чемпіонаті світу одного з найкращих вінгерів сучасності не буде. У кваліфікації збірна Грузія отримала непросту групу — у суперники дісталися команди Іспанії, Туреччини та Болгарії. 1 перемога в 6 матчах дозволила грузинам посісти 3 місце та "пролетіти" повз мундіаль. Тож тепер Хвіча дивитиметься турнір вдома.

До речі, після фіналу Ліги Чемпіонів Кварацхелія підкорив українських вболівальників, коли відмовився відповідати на питання російською навіть попри те, що колись грав у Росії. Після цього він продовжив спілкування з грузинськими журналістами рідною мовою.

Роберт Левандовскі

Понад 700 голів на дорослому рівні, 109 голів у Лізі Чемпіонів та майже 100 голів за збірну Польщі. Один з найкращих форвардів сучасності Роберт Левандовскі пропустить Чемпіонат світу з тієї ж причини, що й українські зірки — його збірна також поступилась шведській збірній у плей-офф відбору до Чемпіонату світу.

Поляк має 7 матчів на мундіалі в своїй кар'єрі — польська збірна відбиралася туди в 2018 та 2022 роках. Однак цей Чемпіонат світу міг би стати останнім в кар'єрі поляка — йому 37 років, а після поразки від збірної Швеції він натякнув, що зіграв свій останній поєдинок у складі національної команди.

Роберт Левандовскі Фото: Sky News

Влітку він залишить склад "Барселони" і хтозна, можливо, нова сторінка у клубній кар'єрі спонукатиме Роберта продовжити кар'єру на міжнародному рівні також.

Цікаво, що Левандовскі вже анонсував своє завершення кар'єри в збірній посеред відбору до Чемпіонату світу після того, як Польща змінила головного тренера. Однак згодом він повернувся до складу національної команди і допоміг пройти у фінал плей-офф відбору.

Збірна Італії

Чотириразові чемпіони світу не їдуть на мундіаль. Це могло би бути великою сенсацією, якби не сумна статистика — це вже третій поспіль Чемпіонат світу, на який не може відібратися збірна Італії.

Цікаво, що в 2010 та 2014 роках, коли італійці таки грали на головному турнірі світу, вони не змогли вийти з групового етапу. Таким чином перемога в фіналі 2006 року залишається останньою перемогою в матчі плей-офф Чемпіонату світу для однієї з найуспішніших збірних в історії футболу. А перемога 3:0 над українцями входить в трійку останніх перемог італійців. Хоча навряд це той слід, яким можна пишатися.

Цьогоріч Італії завадили вийти на Чемпіонат світу гравці збірної Боснії. Команди не виявили переможця за 120 хвилин основного та додаткового часу, тож долю путівки вирішила серія пенальті, в якій італійці поступилися 1:4.

Classica arroganza di chi poi paga tutto.



Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026

Після цієї поразки футбольна спільнота розкритикувала італійців, і ні — не за сам факт поразки. У мережі перед цим з'явилося відео, де італійці радіють тому, що гратимуть проти Боснії у фіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу. Однак радість виявилася передчасною, тож тепер італійці дивитимуться мундіаль по телевізору та згадуватимуть, як колись їхня команда завойовувала золоті медалі.

Родріго, Естеван та Едер Мілітан

Бразилія цьогоріч на мундіалі буде представлена достатньо зірковим складом. Зокрема, головний тренер — легендарний Карло Анчелотті — викликав на Чемпіонат світу не менш легендарного Неймара.

Водночас у заявці знайшлося місце і двом футболістам, що грають за російський "Зеніт" — Дугласу Сантушу та Луїсу Енріке.

Натомість "селесао" не дорахуються декількох зірок на Мундіалі — Родріго та Едера Мілітана з мадридського "Реала" та Естевана з "Челсі".

Усі троє пропустять головний турнір через травми. Родріго отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна, Естеван отримав травму задньої поверхні стегна четвертого ступеню, Мілітан теж пропускає турнір через задню поверхню стегна.

Естеван Фото: Chelsea FC

Варто згадати і Жоау Педру з "Челсі" та Рішарлісона з "Тоттенгема", які здорові, але не їдуть на Чемпіонат світу з ігрових причин. Хоча невиклик обох, особливо Педру, бурхливо обговорювався вболівльниками в мережі. Чи дійсно форвард топ-клубу АПЛ принесе менше користі "селесао", ніж Луїс Енріке з пітерського "Зеніту"? Дізнаємось на самому турнірі.

Хаві Сімонс та Матейс де Лігт

Цьогорічна збірна Нідерландів везе достатньо посередній склад на фоні попередніх заявок команди. Крім того, що покоління гравців у нідерландців відверто слабше за ті, що були 4 і 8 років тому, команда зіштовхнулася з проблемою травм у важливих гравців.

Перший — Хаві Сімонс з "Тоттенгему". У матчі АПЛ він зазнав серйозної травми — розриву хрестоподібної зв'язки. Вболівальників обурили дії медичного штабу лондонців, які не змогли припустити травму та спочатку спробували заморозити коліно, аби знеболити, а потім хотіли, щоб Сімонс спробував "розбігатися" та продовжити гру. Чи призвели такі дії до погіршення стану коліна — невідомо, однак факт залишається фактом: збірна Нідерландів не зможе заручитися допомогою лідера своєї атаки.

Should have been saved from himself but they gave him a spray. 🤦‍♂️ https://t.co/HFF0rRBysI pic.twitter.com/cgJDlDJ2Ja — Jay (@JayVtid) April 27, 2026

Матейс де Лігт вважався одним з, якщо не найбільш талановитим захисником світу, однак періодичні травми заважають йому демонструвати стабільно високий рівень. Цього разу проблеми зі здоров'ям заважають йому поїхати на найбільший турнір світу. Матейс переніс операцію з усунення давньої проблеми з попереком і зараз відновлюється після процедури. Тож і без того не найбільш зірковий склад нідерландців не дорахується ключового захисника.

Уго Екітіке

Французький форвард "Ліверпуля", який минулого літа став одним з найдорожчих трансферів літа, перейшовши до червоних за 95 мільйонів євро, мав їхати на мундіаль в якості важливого гравця в зірковій атаці Дідьє Дешама.

Однак у матчі проти ПСЖ у Лізі Чемпіонів гравець раптово впав на землю, не маючи контакту з суперниками. Згодом стало відомо, що він розірвав ахіллове сухожилля, через що пропустить щонайменше 9 місяців.

За півгодини після того, як він отримав травму, гравець знепритомнів від болю. Тож замість Чемпіонату світу він займатиметься власним відновленням. Щоправда після останнього матчу "Ліверпуля" в сезоні Екітіке зміг пересуватися полем без милиць, але в спеціальному захисному чоботі.

Nice to see Hugo Ekitike without crutches now and just a protective boot. Wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/bEpL2b908I — Yazz LFC (@YazzLFC) May 26, 2026

Англійські зірки

Німецький тренер збірної Англії Томас Тухель, який в 2021 році вигравав з лондонським "Челсі" Лігу Чемпіонів, здивував багатьох вибором складу на матчі Чемпіонату світу. Усе тому, що до команди не потрапило чимало зірок.

Цікаво, що більшість з них були доступні та готові їхати на турнір. Сам Тухель пояснив своє рішення бажанням збудувати "збалансовану команду" для боротьби за перемогу.

Водночас англійські фанати обурюються тим, що до складу команди не увійшли такі зірки як Трент Александр-Арнольд, Коул Палмер, Філ Фоден, Гаррі Магваєр, Джон Стоунз, Морган Гіббс-Уайт та Джарред Боуен.

Найбільш яскравою реакцією багато хто вважає реакцію мами Гаррі Магваєра, яка після новини про те, що її син не потрапить на Чемпіонат світу, написала у X коротко: "Абсолютно обурена".

Absolute disgusted — Zoe Maguire (@zoemaguires) May 21, 2026

Інші зірки

Чемпіонат світу пропустить іще низка зіркових футболістів. Зокрема, словенський голкіпер Ян Облак чи угорський півзахисник Домінік Собослай не змогли пробитися на турнір зі своїми командами. Та сама доля, хоча й більш сенсаційна, спіткала Браяна Мбемо та інших гравців збірної Камеруну, які не змогли подолати ДР Конго у півфіналі плей-офф африканського відбору на Чемпіонат світу.

Можна згадати і Ферміна Лопеза та Сержа Гнабрі, які не зможуть допомогти Іспанії та Німеччині відповідно через пошкодження. Травми завадять взяти участь в історичному мундіалі зіркам збірної Японії Такумі Мінаміно та Кауро Мітомі.

Водночас, навіть без усіх цих футболістів Чемпіонат світу обіцяє бути захоплюючим. 48 команд розіграють між собою Кубок світу та звання Чемпіона світу.

Фокус уважно стежитиме за перебігом подій на Чемпіонаті світу та розповідатиме головні новини для вас.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що участь Росії в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року могла б мотивувати Кремль завершити війну з Україною.