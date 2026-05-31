З новим головним тренером: збірна України з футболу впевнено переграла Польщу (фото, відео)

Національна збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Польщі у товариському матчі, який пройшов у Вроцлаві. Команда під керівництвом Андреа Мальдери здобула перемогу з рахунком 2-0.

Цей матч став першим для італійського тренера у якості головного керманича збірної. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Українська команда проводила гострі атаки на польські ворота в першому таймі. На 17-ій хвилині м'яч залетів у ворота Польщі, однак гол не було зараховано через положення поза грою.

На 34-ій хвилині нападник французького "Ліона" Роман Яремчук перехопив м'яч у центрі поля та вдарив із-за меж штрафної, після чого м'яч опинився у сітці воріт. Так жовто-сині повели в грі 0-1, а до кінця першого тайму збірники подвоїли рахунок.

На 43-ій хвилині гравець "Жирони" Віктор Циганков після передачі Віталія Миколенка прострілив у центр штрафного майданчика, а передачу замкнув ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко. З таким результатом команди пішли на перерву.

Ярмоленко та Яремчук забили ще в першому таймі Фото: Пресслужба УАФ

Уже в другому таймі українська збірна продовжила надійно грати в обороні, а також вибігати у контратаки. До кінця матчу рахунок не змінився і залишився 0-2 на користь української команди. Наступну гру команда Андреа Мальдери проведе 7 червня проти збірної Данії.

