С новым главным тренером: сборная Украины по футболу уверенно переиграла Польшу (фото, видео)

Национальная сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Польши в товарищеском матче, который прошел во Вроцлаве. Команда под руководством Андреа Мальдеры одержала победу со счетом 2-0.

Этот матч стал первым для итальянского тренера в качестве главного руководителя сборной. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украинская команда проводила острые атаки на польские ворота в первом тайме. На 17-ой минуте мяч залетел в ворота Польши, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры.

На 34-ой минуте нападающий французского "Лиона" Роман Яремчук перехватил мяч в центре поля и ударил из-за пределов штрафной, после чего мяч оказался в сетке ворот. Так желто-синие повели в игре 0-1, а к концу первого тайма сборники удвоили счет.

На 43-ой минуте игрок "Жироны" Виктор Цыганков после передачи Виталия Миколенко прострелил в центр штрафной площадки, а передачу замкнул ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко. С таким результатом команды ушли на перерыв.

Відео дня

Ярмоленко и Яремчук забили еще в первом тайме Фото: Пресс-служба УАФ

Уже во втором тайме украинская сборная продолжила надежно играть в обороне, а также выбегать в контратаки. До конца матча счет не изменился и остался 0-2 в пользу украинской команды. Следующую игру команда Андреа Мальдеры проведет 7 июня против сборной Дании.

Ранее Фокус сообщал о том, что новым тренером сборной Украины стал иностранец. Итальянский специалист Андреа Мальдера ранее работал в национальной сборной, а теперь становится главным тренером на два года.

Впоследствии стало известно, что ПСЖ во второй раз выиграл Лигу чемпионов. В результате напряженного матча победу одержали парижане в серии послематчевых пенальти.