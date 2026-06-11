Чемпионат мира-2026: расписание всех матчей группового этапа

Сегодня, 11 июня, стартует Чемпионат мира 2026 года — событие, приковывающее внимание футбольных болельщиков со всего мира. 48 команд, 104 матча и финал в США, который определит сильнейшую футбольную сборную планеты.

"Фокус" будет освещать ключевые события чемпионата мира, который пройдет сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Для вашего удобства мы подготовили расписание всех матчей группового этапа.

Чемпионат мира — группа А

В группе А сыграют сборная-хозяйка Мексика, Южно-Африканская Республика, Чехия и Южная Корея. В квартете символично объединились команды из четырех разных конфедераций — Северная Америка, Азия, Европа и Африка.

Группа A Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Мексика — Южная Африка 11 июня в 22:00 (время указано по киевскому времени);

Южная Корея — Чехия 12.06 в 05:00;

Чехия — Южная Африка 18.06 в 19:00;

Мексика — Южная Корея 19.06 в 04:00;

Южная Африка — Южная Корея 25.06 в 04:00;

Чехия — Мексика 25.06 в 04:00.

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Чемпионат мира — группа B

В группе B представлена ещё одна страна-хозяйка — Канада. Вместе с командой из страны кленовых листьев будут играть Катар, Швейцария и Босния и Герцеговина.

Группа B Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Канада — Босния и Герцеговина 12 июня в 22:00;

Катар — Швейцария 13.06 в 22:00;

Швейцария — Босния и Герцеговина 18.06 в 22:00;

Канада — Катар 19.06 в 01:00.

Швейцария — Канада 24.06 в 22:00;

Босния и Герцеговина — Катар 24.06 в 22:00.

Чемпионат мира — группа C

В группе C выступит один из главных фаворитов и самая успешная сборная в истории чемпионатов мира — Бразилия. Компанию "Селесао" в группе составят Марокко, Шотландия и Гаити, для которых это будет лишь второй чемпионат мира в истории.

Группа C Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Бразилия — Марокко 14.06 в 01:00;

Гаити — Шотландия 14.06 в 04:00;

Шотландия — Марокко 20.06 в 01:00;

Бразилия — Гаити 20.06 в 03:30;

Шотландия — Бразилия 25.06 в 01:00;

Марокко — Гаити 25.06 в 01:00.

Чемпионат мира — группа D

Еще одна страна-организатор сыграет в группе D. Помимо США в группе будут Парагвай, Австралия и Турция. Примечательно, что абсолютное большинство матчей чемпионата мира пройдет именно в США.

Группа D Фото: Скриншот

Расписание матчей:

США — Парагвай 13 июня в 04:00;

Австралия — Турция 14.06 в 07:00;

США — Австралия 19.06 в 22:00;

Турция — Парагвай 20.06 в 06:00;

Турция — США 26.06 в 05:00;

Парагвай — Австралия 26.06 в 05:00.

Чемпионат мира — группа E

В группе Е выступит одна из самых экзотических команд в истории чемпионатов мира — сборная Кюрасао. Вместе с ней в группе будут играть Германия, четырежды становившаяся чемпионом мира, Эквадор и Кот-д'Ивуар.

Группа Е Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Германия — Кюрасао 14 июня в 20:00;

Кот-д'Ивуар — Эквадор 15.06 в 02:00;

Германия — Кот-д'Ивуар 20.06 в 23:00;

Эквадор — Кюрасао 21.06 в 03:00;

Кюрасао — Кот-д'Ивуар 25.06 в 23:00;

Эквадор — Германия 25.06 в 23:00.

Чемпионат мира — группа F

Группа F будет одной из самых сложных для прогнозирования. Если Нидерланды являются фаворитом группы, то Япония, Швеция и Тунис точно смогут побороться за выход в плей-офф.

Группа F Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Нидерланды — Япония 14 июня в 23:00;

Швеция — Тунис 15.06 в 05:00;

Нидерланды — Швеция 20.06 в 20:00;

Тунис — Япония 21.06 в 07:00;

Япония — Швеция 26.06 в 02:00;

Тунис — Нидерланды 26.06 в 02:00.

Чемпионат мира — группа G

В отличие от группы F, в группе G расклад сил вполне предсказуем. Фаворитом является Испания, второе место может занять Уругвай, третьими, вероятно, станут футболисты из Саудовской Аравии, а четвертыми — Кабо-Верде. Однако Чемпионат мира привык нас удивлять, так что кто знает, точно ли фавориты не оступится на пути к плей-офф.

Группа G Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Испания — Кабо-Верде 15 июня в 19:00;

Саудовская Аравия — Уругвай 16.06 в 01:00;

Испания — Саудовская Аравия 21.06 в 19:00;

Уругвай — Кабо-Верде 22.06 в 01:00;

Кабо-Верде — Саудовская Аравия 27.06 в 03:00;

Уругвай — Испания 27.06 в 03:00.

Чемпионат мира — группа H

В группе H будут играть Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия. Бельгийцы, скорее всего, смогут занять первое место, а вот за второе место команды будут бороться.

Группа H Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Бельгия — Египет 15.06 в 22:00;

Иран — Новая Зеландия 16.06 в 04:00;

Бельгия — Иран 21.06 в 22:00;

Новая Зеландия — Египет 22.06 в 04:00;

Египет — Иран 27.06 в 06:00;

Новая Зеландия — Бельгия 27.06 в 06:00.

Чемпионат мира — группа I

Один из самых сильных и звездных квартетов этого чемпионата мира. Франция собрала одну из лучших атак в истории, Эрлинг Холланд приведет Норвегию к успеху на Чемпионате мира, а Сенегал после "кабинетного" поражения в финале Кубка Африки точно захочет реабилитироваться. Но не повлияет ли на их планы сборная Ирака, которая выглядит здесь "белой вороной".

Группа I Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Франция — Сенегал 16 июня в 22:00;

Ирак — Норвегия 17.06 в 01:00;

Франция — Ирак 23.06 в 00:00;

Норвегия — Сенегал 23.06 в 03:00;

Норвегия — Франция 26.06 в 22:00;

Сенегал — Ирак 26.06 в 22:00.

Чемпионат мира — группа J

Действующий чемпион мира, в составе которого по-прежнему играет Лионель Месси, начнет турнир в группе J. Их соперниками станут Алжир, Австрия и Иордания.

Группа J Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Аргентина — Алжир 17 июня в 04:00;

Австрия — Иордания 17.06 в 07:00;

Аргентина — Австрия 22.06 в 20:00;

Иордания — Алжир 23.06 в 06:00;

Алжир — Австрия 28.06 в 05:00;

Иордания — Аргентина 28.06 в 05:00.

Чемпионат мира — группа K

Последний шанс для Криштиану Роналду на победу в Чемпионате мира начнется в группе K, где за выход в плей-офф с португальцами будут бороться ДР Конго, Колумбия и Узбекистан.

Группа K Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Португалия — ДР Конго 17 июня в 20:00;

Узбекистан — Колумбия 18.06 в 05:00;

Португалия — Узбекистан 23.06 в 20:00;

Колумбия — ДР Конго 24.06 в 05:00;

Колумбия — Португалия 28.06 в 02:30;

ДР Конго — Узбекистан 28.06 в 02:30.

Чемпионат мира — группа L

Сборные Англии, Хорватии, Ганы и Панамы станут последней, двенадцатой группой на Чемпионате мира, однако точно не последней по уровню интриги.

Группа L Фото: Скриншот

Расписание матчей:

Англия — Хорватия 17 июня в 23:00;

Гана — Панама 18.06 в 02:00;

Англия — Гана 23.06 в 23:00;

Панама — Хорватия 24.06 в 02:00;

Панама — Англия 28.06 в 00:00;

Хорватия — Гана 28.06 в 00:00.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет необычным по целому ряду причин: в частности, в нём примет участие рекордное количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить болельщиков.

Эксперты уже определили главных фаворитов на победу на Чемпионате мира.

Ранее "Фокус" рассказывал , кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

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