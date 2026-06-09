Чемпионат мира-2026: эксперты назвали 10 главных фаворитов на победу

11 июня начинается главное футбольное событие в мире — Чемпионат мира. 48 национальных сборных сойдутся в борьбе за главный трофей — Кубок мира.

И если некоторые сборные выглядят откровенными аутсайдерами в борьбе за трофей, есть и откровенные фавориты турнира. Журналисты издания The Athletic собрали десятку главных претендентов на победу.

10. Хорватия

Еще месяц назад страна вряд ли попала бы в десятку главных фаворитов, потому что казалось, что лидеры команды — Йошко Гвардиол и Лука Модрич не сыграют на турнире. Однако турнир все ближе, а лидеры вернулись. К тому же сложно игнорировать успехи Хорватии на двух последних Чемпионатах мира, и часть игроков, которые получали те результаты, поедут на Мундиаль и в этом году.

Хотя в рейтинге ФИФА сборная занимает 11 место, эксперты поставили их на 10 позицию в рейтинге фаворитов на победу.

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9. Колумбия

Еще одна сборная, которая не входит в десятку сильнейших по версии ФИФА, однако может удивить на этом турнире.

2 года назад они финишировали вторыми на Копа Америка, а в южноамериканской квалификации на Чемпионат мира пришли третьими. Однако сейчас команда собрала достаточно сильный состав, в котором нашлось место Хамесу Родригесу, настоящему "талисману" команды на Чемпионатах мира. Рядом с ними будут играть Джон Ариас и Ричард Риос, но главной звездой точно будет Луис Диас, который был частью одной из лучших атак Европы в составе мюнхенской "Баварии". Аналитик прогнозируют, что Диас может стать одним из самых ярких игроков всего турнира.

8. Португалия

Последняя попытка для Криштиану Роналду выиграть Чемпионат мира с Португалией. Может ли мотивация быть сильнее? В то же время вопросы будут и к самому Криштиану — ранее португалец ни разу не забивал голов в плей-офф Чемпионата мира, хотя это будет уже шестой его турнир.

Криштиану Роналду Фото: Instagram

Тем не менее португальцы везут очень сильный состав, а тройка полузащиты — Невеш-Витинья-Бруно Фернандеш может считаться одним из сильнейших, если не сильнейшим, центральным звеном на турнире.

В рейтинге ФИФА Португалия лишь 6, но возможно им удастся удивить мир и выиграть трофей на полях Северной Америки.

7. Нидерланды

Команда, которая в последние месяцы только теряет в шансах на победу. Заметно шансы снизились после потери Хави Симонса в апреле. Потеря ключевого полузащитника, который мог выигрывать матчи самостоятельно, негативно повлияла на и без того не очень богатую на звезд атаку. Перед турниром стало известно еще об одной важной потере — Юриен Тимбер из "Арсенала" пропустит турнир.

Тем не менее, в обороне команда имеет много сильных опций, во главе которых будет капитан Вирджил ван Дайк. Но достаточно ли будет защитной надежности, чтобы выиграть Чемпионат мира? Узнаем вскоре. Возможно, Рональд Куман, который был много забивающим защитником, а теперь возглавляет сборную, поделится секретами победы.

6. Германия

Главной историей вокруг немецкой сборной стало возвращение в состав легендарного голкипера, капитана команды Мануэля Нойера. В то же время есть вопросы к тому, не будет ли ошибаться "Ману" на самом турнире.

Сборная Германии Фото: The Independent

Кроме того немцы везут неплохую атакующую группу, даже несмотря на отсутствие звездного форварда в составе. Вместе с хорошей жеребьевкой на групповом этапе все эти факторы делают из них неплохих претендентов на титул.

5. Англия

"Сборная Англии — фаворит Чемпионата мира". Эта фраза уже стала мемом, ведь каждый раз англичанам чего-то не хватает для победы в турнире.

На этот раз состав настолько звездный, что они могут оставить вне заявки на турнир таких игроков как Фил Фоден и Коул Палмер.

Главной звездой точно будет Гарри Кейн, который завершил сезон в качестве лучшего бомбардира Европы. Однако главный вопрос в том, смогут ли звезды английской сборной перенести свою форму из клуба в национальную команду.

4. Бразилия

Еще одна сборная, где главной интригой было то, поедет ли звезда на турнир или нет. В итоге Карло Анчелотти решил вызвать Неймара на турнир.

Карло Анчелотти Фото: ФК "Реал"

В остальном состав выглядит очень сильно, даже несмотря на некоторые вопросы к крайним защитникам. Важным будет и фактор тренера — "Папа Карло", имеющий в своей коллекции пять трофеев Лиги Чемпионов, точно повлияет на то, чтобы повести "селесао" к победе на мундиале.

3. Аргентина

Нечасто команда, выигравшая прошлый трофей, едет на следующий турнир не главным фаворитом. Между этим они выиграли еще и Копа Америка 2024, сохранив главного тренера и Лионеля Месси в составе.

В то же время Лео Месси уже 39 лет, а много вопросов вызывает то, будет ли Аргентина иметь такую же мотивацию, чтобы выиграть Чемпионат мира, как четыре года назад.

2. Франция

Атака сборной Франции впечатляет. Страшно подумать, что по меньшей мере один из списка Килиан Мбаппе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Райан Шерки не будут играть в основе на этом турнире. Сборная вполне вероятна будет "неудержимой" и попытается выйти в третий финал Чемпионата мира подряд.

Сборная Франции

Другой вопрос заключается в том, что другие линии выглядят не столь сбалансированными и сильными, как нападение французов. К тому же главный тренер Дидье Дешам возглавляет команду уже более 10 лет. Будут ли его идеи такими же свежими?

1. Испания

Главным фаворитом турнира эксперты The Athletic назвали Испанию. Команда выиграла последнее Евро, имеет очень сбалансированный состав, а Ламин Ямаль стал более зрелым и опытным, чем на европейском турнире 2 года назад.

Яркий футбол, сильная команда и очень-очень надежное голкиперское звено (основной голкипер "Арсенала" Давид Райя может быть даже третьим голкипером на турнире). Все эти факторы делают Испанию главным фаворитом на победу на турнире.

Напомним, что предстоящий Чемпионат мира станет необычным из-за ряда факторов, в частности, в нем примет участие наибольшее количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить фанатов.

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