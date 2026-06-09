Чемпіонат світу-2026: експерти назвали 10 головних фаворитів на перемогу

11 червня розпочинається головна футбольна подія у світі — Чемпіонат світу. 48 національних збірних зійдуться у боротьбі за головний трофей — Кубок світу.

І якщо деякі збірні виглядають відвертими аутсайдерами у боротьбі за трофей, є й відверті фаворити турніру. Журналісти видання The Athletic зібрали десятку головних претендентів на перемогу.

10. Хорватія

Ще місяць тому країна навряд потрапила б до десятки головних фаворитів, тому що здавалось, що лідери команди — Йошко Гвардіол та Лука Модріч не зіграють на турнірі. Однак турнір все ближче, а лідери повернулися. До того ж складно ігнорувати успіхи Хорватії на двох останніх Чемпіонатах світу, і частина гравців, які здобували ті результати, поїдуть на Мундіаль і цьогоріч.

Хоча у рейтингу ФІФА збірна посідає 11 місце, експерти поставили їх на 10 позицію в рейтингу фаворитів на перемогу.

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9. Колумбія

Ще одна збірна, яка не входить до десятки найсильніших за версією ФІФА, однак може здивувати на цьому турнірі.

2 роки тому вони фінішували другими на Копа Америка, а в південноамериканській кваліфікації на Чемпіонат світу прийшли третіми. Однак зараз команда зібрала достатньо сильний склад, у якому знайшлося місце Хамесу Родрігесу, справжньому "талисману" команди на Чемпіонатах світу. Поруч з ними гратимуть Джон Аріас та Річард Ріос, але головною зіркою точно буде Луїс Діас, який був частиною однієї з кращих атак Європи у складі мюнхенської "Баварії". Аналітик прогнозують, що Діас може стати одним з найяскравіших гравців усього турніру.

8. Португалія

Остання спроба для Кріштіану Роналду виграти Чемпіонат світу з Португалією. Чи може мотивація бути сильнішою? Водночас питання будуть і до самого Кріштіану — раніше португалець жодного разу не забивав голів у плей-офф Чемпіонату світу, хоча це буде вже шостий його турнір.

Кріштіану Роналду Фото: Instagram

Тим не менш португальці везуть дуже сильний склад, а трійка півзахисту — Невеш-Вітінья-Бруно Фернандеш може вважатися однією з найсильніших, якщо не найсильнішою, центральною ланкою на турнірі.

У рейтингу ФІФА Португалія лише 6, але можливо їм вдасться здивувати світ і виграти трофей на полях Північної Америки.

7. Нідерланди

Команда, яка в останні місяці лише втрачає у шансах на перемогу. Помітно шанси знизились після втрати Хаві Сімонса у квітні. Втрата ключового півзахисника, який міг вигравати матчі самотужки, негативно вплинула на й без того не дуже багату на зірок атаку. Перед турніром стало відомо ще про одну важливу втрату — Юрієн Тімбер з "Арсеналу" пропустить турнір.

Тим не менш, в обороні команда має багато сильних опцій, на чолі яких буде капітан Вірджіл ван Дайк. Але чи достатньо буде захисної надійності, аби виграти Чемпіонат світу? Дізнаємось незабаром. Можливо, Рональд Куман, який був захисником, що багато забиває, а тепер очолює збірну, поділиться секретами перемоги.

6. Німеччина

Головною історією довкола німецької збірної стало повернення в склад легендарного голкіпера, капітана команди Мануеля Ноєра. Водночас є питання до того, чи не помилятиметься "Ману" на самому турнірі.

Збірна Німеччини Фото: The Independent

Крім того німці везуть непогану атакувальну групу, навіть попри відсутність зіркового форварда у складі. Разом з хорошим жеребкуванням на груповому етапі усі ці фактори роблять з них непоганих претендентів на титул.

5. Англія

"Збірна Англії — фаворит Чемпіонату світу". Ця фраза вже стала мемом, адже кожного разу англійцям щось бракує задля перемоги у турнірі.

Цього разу склад настільки зірковий, що вони можуть залишити поза заявкою на турнір таких граців як Філ Фоден та Коул Палмер.

Головною зіркою точно буде Гаррі Кейн, який завершив сезон у якості найкращого бомбардира Європи. Однак головне питання в тому, чи зможуть зірки англійської збірної перенести свою форму з клуба до національної команди.

4. Бразилія

Ще одна збірна, де головною інтригою було те, чи поїде зірка на турнір, чи ні. У підсумку Карло Анчелотті вирішив викликати Неймара на турнір.

Карло Анчелотті Фото: ФК "Реал"

В іншому склад виглядає дуже сильно, навіть попри деякі питання до крайніх захисників. Важливим буде і фактор тренера — "Тато Карло", який має в своїй колекції п'ять трофеїв Ліги Чемпіонів, точно вплине на те, аби повести "селесао" до перемоги на мундіалі.

3. Аргентина

Нечасто команда, що виграла минулий трофей, їде на наступний турнір не головним фаворитом. Між цим вони виграли ще й Копа Америка 2024, зберігши головного тренера і Ліонеля Мессі у складі.

Водночас Лео Мессі вже 39 років, а багато питань викликає те, чи матиме Аргентина таку ж мотивацію, аби виграти Чемпіонат світу, як чотири роки тому.

2. Франція

Атака збірної Франції вражає. Страшно подумати, що щонайменше один зі списку Кіліан Мбаппе, Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Майкл Олісе та Райан Шеркі не гратимуть в основі на цьому турнірі. Збірна цілком ймовірна буде "нестримною" і спробує вийти у третій фінал Чемпіонату світу поспіль.

Збірна Франції

Інше питання полягає в тому, що інші лінії виглядають не настільки збалансованими і сильними, як напад французів. До того ж головний тренер Дідьє Дешам очолює команду вже понад 10 років. Чи будуть його ідеї такими ж свіжими?

1. Іспанія

Головним фаворитом турніру експерти The Athletic назвали Іспанію. Команда виграла останнє Євро, має дуже збалансований склад, а Ламін Ямаль став більш зрілим та досвідченим, ніж на європейському турнірі 2 роки тому.

Яскравий футбол, сильна команда і дуже-дуже надійна голкіперська ланка (основний голкіпер "Арсеналу" Давід Райя може бути навіть третім голкіпером на турнірі). Усі ці фактори роблять Іспанію головним фаворитом на перемогу на турнірі.

Нагадаємо, що майбутній Чемпіонат світу стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним. Ми розповідали про всі нововведення, які можуть здивувати фанатів.

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