Жест для расизму та змінений формат: які нововведення здивують фанатів Чемпіонату світу-2026

Вже за лічені дні у США, Канаді та Мексиці розпочнеться Чемпіонат світу-2026. Турнір стане незвичайним через низку факторів, зокрема, у ньому візьме участь найбільша кількість команд, а призовий фонд буде рекордним.

Перший матч пройде 11 червня, а фінальна гра пройде 19 липня. Фокус зібрав найцікавіші нововведення з цьогорічного мундіалю.

Чемпіонат світу 2026 — що відомо про збільшення кількості команд та новий формат

У січні 2017 року Рада ФІФА (Міжнародної організації футболу) ухвалила новий формат Чемпіонату світу на 2026 рік. Президент організації Джанні Інфантіно пояснив це рішення розвитком футболу в усьому світі, зазначивши, що "це не популізм".

До цього останнє розширення відбулося в 1998 році — тоді кількість команд збільшили з 24 до 32. А на першому Чемпіонаті світу у 1930 році взагалі грало лише 13 національних збірних. Тож за 96 років турнір пройшов розширення майже в 4 рази.

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Разом зі збільшенням кількості учасників необхідно було перерозподілити кількість країн-учасниць з кожної асоціації. До цього, наприклад, Європа мала 13 команд на Чемпіонатах світу, а Африка — 5. На цьому турнірі асоціації отримали такі прямі квоти:

Європа — 16

Африка — 9

Азія — 8

Південна Америка — 6

Північна і Центральна Америка — 3+3

Океанія — 1.

Ще одне питання, яке необхідно було вирішити — як проводити плей-офф. Раніше 32 команди поділялися на 8 груп, з яких виходило по 2 команди, утворюючи 8 пар 1/8 фіналу. Однак, якщо просто дозволити вихід 2 командам з кожної групи цьогоріч, це призведе до нестачі команд для складання повноцінної сітки плей-офф.

Через це крім 24 команд, які посядуть 1-2 місця у своїх групах до плей-офф проб'ються і 8 найкращих команд, що посядуть 3 місця у своїх групах. Також плей-офф стартуватиме тепер не з 1/8 фіналу, а зі стадії 1/16, тобто стадій у плей-офф теж буде більше.

Чемпіонат світу 2026 — найбільша кількість країн-господарів та нові стадіони

До приходу Джанні Інфантіно на посаду очільника ФІФА великі турніри, такі як Євро чи Чемпіонат світу проходили одночасно в одній, максимум у двох країнах. Наприклад, у 2012 році Україна приймала Євро разом з Польщею.

Однак після появи Інфантіно ця практика змінилася. Спочатку Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу пройшло в 2021 році, проводилося в 11 різних країнах по всьому континенту на честь 60-річчя турніру. Тепер і Чемпіонат світу пройде в трьох країнах одразу — США, Мексиці та Канаді.

До цього лише в 2002 році мундіаль приймало більше однієї країни — тоді змагання проходили у Південній Кореї та Японії.

Кубок Світу Фото: Al Jazeera

Щоправда, найбільша кількість стадіонів, на якому гратимуться матчі, розташовані у США. З 16 стадіонів лише 2 знаходяться в Канаді (у Торонто та Ванкувері), ще 3 у Мексиці (Мехіко, Монтеррей та Гвадалахара).

Єдиним стадіоном, який раніше вже приймав матчі чемпіонатів світу з футболу, став "Ацтека" у Мехіко, де проходили матчі чемпіонатів світу 1970 та 1986 років. При цьому жоден із 9 стадіонів чемпіонату світу 1994 року, який проходив у США, не прийматиме матчі чемпіонату світу 2026 року.

Фінал же турніру відбудеться на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Ратерфорд, штат Нью-Джерсі.

Чемпіонат світу 2026 — які зміни у правила футболу запровадять

Під час Чемпіонату світу арбітри отримають більш широкі права. Зокрема, це стосуватиметься роботи з системою VAR (відеоасистент рефері).

Так, завдяки VAR можна бути перевірити правильність призначення кутового. Також розглядатимуть жовті картки, але лише ті, які стали або не стали другими, і відповідно призвели або не призвели до вилучення футболіста.

Крім того, VAR буде дозволено втручатися, якщо порушення правил вчинено до того, як м’яч введено в гру при розіграші стандартного положення, наприклад, якщо нападник блокує захисника перед кутовим ударом.

Щоправда фанати висловлюють побоювання, що подібні заходи можуть вплинути на динаміку гри, яка й без того втрачається з появою системи VAR.

Ще одна зміна у правила стосується нових причин для червоних карток. Тепер арбітр має право вилучити гравця, якщо той прикриває рот під час палких суперечок. Це сталося після того, як аргентинського гравця "Бенфіки" Джанлуку Престіанні звинуватили у расизмі щодо бразильського нападника "Реала" Вінісіуса Джуніора, коли перший під час розмови прикрив рот рукою.

Це призвело і до появи ще однієї зміни — під час турніру буде діяти спеціальний жест для привернення уваги суддів до проявів расизму. Щоб повідомити про порушення гравці мають схрестити руки перед грудьми.

Як тільки арбітр побачить цей жест, він має розпочати триетапну процедуру в рамках кампанії Міжнародної федерації футболу (FIFA) "Ні расизму". При першому епізоді матч буде призупинено; якщо образи триватимуть — у зустрічі буде оголошено 15-хвилинну перерву, а гравці покинуть поле. У разі третього інциденту гру буде припинено.

Червону картку можуть дати гравцю або будь-якій офіційній особі, яка залишає матч у знак протесту. Це нововведення стало відголоском іншого скандалу, коли гравці збірної Сенегалу під час фіналу Кубка Африки проти Марокко залишили поле через невдоволення діями арбітрів.

Також серед змін у правила варто відзначити правило, спрямоване на прискорення замін. футболістам необхідно залишити поле протягом 10 секунд після того, як суддя в технічній зоні підняв табло з цифрами. Якщо гравець, якого замінюють, умисно затягуватиме процес, заміна відкладеться щонайменше на одну хвилину і до наступної зупинки гри.

Вигадали у FIFA і як боротися з затягуванням часу та "тактичними імітаціями травм". Так, якщо голкіпер опинився на газоні, то поки йому надають допомогу, футболісти не можуть "організовувати таймаут" та спілкуватися з тренером. Крім того, якщо футболісту надавали медичну допомогу на полі, то він повинен залишити його (це правило діяло і раніше), але повернутися йому можна буде не раніше, ніж через хвилину та під час наступної паузи в грі.

Чемпіонат світу 2026 — оновлені церемонії виконання гімну

Ще одна зміна стосуватиметься виконання національних гімнів перед матчами. Раніше на полі з'являлися арбітри, а також по 11 футболістів стартового складу.

Тепер же на поле виходитимуть усі, включно із запасними. Крім того, гімн співатиметься не навпроти центральної трибуни: футболісти вишиковуватимуться довкола центрального кола. За їхніми ж спинами будуть розтягнуті великі прапори країн.

У ФІФА пояснюють таке нововведення необхідністю зробити церемонію більш видовищною та доступною для вболівальників на всіх секторах стадіону.

Як стоятимуть команди Фото: fifa.com

Раніше Фокус розповідав, хто з зірок футболу пропустить Чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці.

Також ми розповідали про перший Чемпіонат світу в історії, який пройшов 96 років тому.

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.