Жест для расизма и измененный формат: какие нововведения удивят фанатов Чемпионата мира-2026

Уже через считанные дни в США, Канаде и Мексике начнется Чемпионат мира-2026. Турнир станет необычным из-за ряда факторов, в частности, в нем примет участие наибольшее количество команд, а призовой фонд будет рекордным.

Первый матч пройдет 11 июня, а финальная игра пройдет 19 июля. Фокус собрал самые интересные нововведения с нынешнего мундиаля.

Чемпионат мира 2026 — что известно об увеличении количества команд и новом формате

В январе 2017 года Совет ФИФА (Международной организации футбола) принял новый формат Чемпионата мира на 2026 год. Президент организации Джанни Инфантино объяснил это решение развитием футбола во всем мире, отметив, что "это не популизм".

До этого последнее расширение произошло в 1998 году — тогда количество команд увеличили с 24 до 32. А на первом Чемпионате мира в 1930 году вообще играло только 13 национальных сборных. Поэтому за 96 лет турнир прошел расширение почти в 4 раза.

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Вместе с увеличением количества участников необходимо было перераспределить количество стран-участниц из каждой ассоциации. До этого, например, Европа имела 13 команд на Чемпионатах мира, а Африка — 5. На этом турнире ассоциации получили такие прямые квоты:

Европа — 16

Африка — 9

Азия — 8

Южная Америка — 6

Северная и Центральная Америка — 3+3

Океания — 1.

Еще один вопрос, который необходимо было решить — как проводить плей-офф. Ранее 32 команды делились на 8 групп, из которых выходило по 2 команды, образуя 8 пар 1/8 финала. Однако, если просто разрешить выход 2 командам из каждой группы в этом году, это приведет к нехватке команд для составления полноценной сетки плей-офф.

Поэтому кроме 24 команд, которые займут 1-2 места в своих группах в плей-офф пробьются и 8 лучших команд, которые займут 3 места в своих группах. Также плей-офф будет стартовать теперь не с 1/8 финала, а со стадии 1/16, то есть стадий в плей-офф тоже будет больше.

Чемпионат мира 2026 — наибольшее количество стран-хозяев и новые стадионы

До прихода Джанни Инфантино на должность главы ФИФА крупные турниры, такие как Евро или Чемпионат мира проходили одновременно в одной, максимум в двух странах. Например, в 2012 году Украина принимала Евро вместе с Польшей.

Однако после появления Инфантино эта практика изменилась. Изначально Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса прошло в 2021 году, проводилось в 11 разных странах по всему континенту в честь 60-летия турнира. Теперь и Чемпионат мира пройдет в трех странах сразу — США, Мексике и Канаде.

До этого только в 2002 году мундиаль принимало более одной страны — тогда соревнования проходили в Южной Корее и Японии.

Кубок Мира Фото: Al Jazeera

Правда, наибольшее количество стадионов, на котором будут играть матчи, расположены в США. Из 16 стадионов только 2 находятся в Канаде (в Торонто и Ванкувере), еще 3 в Мексике (Мехико, Монтеррей и Гвадалахара).

Единственным стадионом, который ранее уже принимал матчи чемпионатов мира по футболу, стал "Ацтека" в Мехико, где проходили матчи чемпионатов мира 1970 и 1986 годов. При этом ни один из 9 стадионов чемпионата мира 1994 года, который проходил в США, не будет принимать матчи чемпионата мира 2026 года.

Финал же турнира состоится на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Чемпионат мира 2026 — какие изменения в правила футбола введут

Во время Чемпионата мира арбитры получат более широкие права. В частности, это будет касаться работы с системой VAR (видеоассистент рефери).

Да, благодаря VAR можно быть проверить правильность назначения углового. Также будут рассматривать желтые карточки, но лишь те, которые стали или не стали вторыми, и соответственно привели или не привели к удалению футболиста.

Кроме того, VAR будет разрешено вмешиваться, если нарушение правил совершено до того, как мяч введен в игру при розыгрыше стандартного положения, например, если нападающий блокирует защитника перед угловым ударом.

Правда фанаты высказывают опасения, что подобные меры могут повлиять на динамику игры, которая и без того теряется с появлением системы VAR.

Еще одно изменение в правила касается новых причин для красных карточек. Теперь арбитр имеет право удалить игрока, если тот прикрывает рот во время жарких споров. Это произошло после того, как аргентинского игрока "Бенфики" Джанлуку Престианни обвинили в расизме в отношении бразильского нападающего "Реала" Винисиуса Джуниора, когда первый во время разговора прикрыл рот рукой.

Это привело и к появлению еще одного изменения — во время турнира будет действовать специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма. Чтобы сообщить о нарушении игроки должны скрестить руки перед грудью.

Как только арбитр увидит этот жест, он должен начать трехэтапную процедуру в рамках кампании Международной федерации футбола (FIFA) "Нет расизму". При первом эпизоде матч будет приостановлен; если оскорбления будут продолжаться — во встрече будет объявлен 15-минутный перерыв, а игроки покинут поле. В случае третьего инцидента игра будет прекращена.

Красную карточку могут дать игроку или любому официальному лицу, которое покидает матч в знак протеста. Это нововведение стало отголоском другого скандала, когда игроки сборной Сенегала во время финала Кубка Африки против Марокко покинули поле из-за недовольства действиями арбитров.

Также среди изменений в правила стоит отметить правило, направленное на ускорение замен. футболистам необходимо покинуть поле в течение 10 секунд после того, как судья в технической зоне поднял табло с цифрами. Если игрок, которого заменяют, будет умышленно затягивать процесс, замена отложится минимум на одну минуту и до следующей остановки игры.

Придумали в FIFA и как бороться с затягиванием времени и "тактическими имитациями травм". Так, если голкипер оказался на газоне, то пока ему оказывают помощь, футболисты не могут "организовывать таймаут" и общаться с тренером. Кроме того, если футболисту оказывали медицинскую помощь на поле, то он должен покинуть его (это правило действовало и раньше), но вернуться ему можно будет не раньше, чем через минуту и во время следующей паузы в игре.

Чемпионат мира 2026 — обновленные церемонии исполнения гимна

Еще одно изменение будет касаться исполнения национальных гимнов перед матчами. Ранее на поле появлялись арбитры, а также по 11 футболистов стартового состава.

Теперь же на поле будут выходить все, включая запасных. Кроме того, гимн будет петься не напротив центральной трибуны: футболисты будут выстраиваться вокруг центрального круга. За их же спинами будут растянуты большие флаги стран.

В ФИФА объясняют такое нововведение необходимостью сделать церемонию более зрелищной и доступной для болельщиков на всех секторах стадиона.

Как будут стоять команды Фото: fifa.com

Ранее Фокус рассказывал, кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Также мы рассказывали о первом Чемпионате мира в истории, который прошел 96 лет назад.

Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.