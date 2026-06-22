Лео Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира: в том же матче он установил антирекорд

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой 17-й гол на чемпионатах мира и стал единоличным лучшим бомбардиром в истории мундиалей. Лео обогнал немецкого бомбардира Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов.

На этом чемпионате мира это уже четвёртый гол Месси в двух матчах. Матч Аргентины против Австрии, в котором Лионель установил исторический рекорд, продолжается до сих пор, сообщает "Фокус".

Аргентинский нападающий получил шанс установить рекорд уже на 9-й минуте, когда его команда заработала пенальти. Однако Месси не сумел забить гол с 11-метровой отметки.

В то же время этот пенальти стал третьим нереализованным для Лео на всех чемпионатах мира — до этого только он и ганец Асамоа Гьян имели по два нереализованных 11-метровых.

В то же время уже через 30 минут Месси исправился и забил эффектный гол в ворота австрийцев.

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Свой первый гол на чемпионатах мира Месси забил в 2006 году. В 2010 году он не забивал на чемпионате мира, в 2014 году забил 4 гола, в 2018 году — 1, а в 2022 году, который стал победным для Аргентины, Лионель забил 7 голов.

Стоит отметить, что рекорд Клозе может побить как минимум ещё один игрок этого чемпионата мира. После дубля в первом туре нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе имеет на счету 14 голов, а впереди у него матчи против сборных Норвегии и Ирака, после чего, вероятно, последуют матчи плей-офф.

Далее среди действующих футболистов, участвующих в чемпионате мира и претендующих на рекорд, идут Гарри Кейн, а также игроки, забившие по 8 голов — Криштиану Роналду и Неймар.

Напомним, что на этом же чемпионате мира Криштиану Роналду установил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле на чемпионатах мира. Сейчас ему 41 год и 132 дня.

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