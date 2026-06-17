Роналду побил рекорд чемпионата мира: Португалия сенсационно сыграла вничью с ДР Конго

Сборная Португалии вместе с одним из самых звездных футболистов мира Криштиану Роналду неудачно стартовала на чемпионате мира. Европейская сборная не смогла обыграть Демократическую Республику Конго, для которой это всего лишь второй чемпионат мира.

Интересно, что на первом чемпионате мира ДР Конго проиграла все три матча с общим счётом 0:14. Матч между ними и Португалией завершился со счётом 1:1.

Уже на 6-й минуте счет в матче открыл полузащитник ПСЖ и сборной Португалии Жоау Невеш. Однако больше создать опасных моментов португальцам не удалось. А в добавленное время первого тайма Йоан Висса сравнял счет.

Во второй половине матча команды обменивались атаками, однако забить не удалось ни звездной сборной Португалии, ни сенсационной сборной ДР Конго. В итоге матч завершился со счётом 1:1.

Чемпионат мира — что известно о группе K

Далее сборную Португалии ждут матчи с Узбекистаном и Колумбией. ДР Конго во 2-м туре сыграет с колумбийцами, а в 3-м — с Узбекистаном.

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В первом туре состоится матч между Колумбией и Узбекистаном — он начнётся в 5 утра 18 июня и завершит первый тур Чемпионата мира.

Криштиану Роналду побил рекорд чемпионата мира

Криштиану Роналду, выйдя сегодня на поле, установил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле на чемпионатах мира. Сейчас ему 41 год и 132 дня.

В то же время фанаты высмеивают Криштиану из-за его возраста, а многие считают именно звездного нападающего команды главной проблемой в составе сборной Португалии.

Несмотря на свой солидный возраст, Роналду отыграл все 90 минут в матче против ДР Конго.

Ранее "Фокус" сообщал , что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья проявил искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счётом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5–6 млн.

Кроме того, мы рассказывали, что защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn.