Роналду побив рекорд Чемпіонату світу: Португалія сенсаційно зіграла внічию з ДР Конго

Збірна Португалії разом з одним з найзірковіших футболістів світу Кріштіану Роналду невдало стартувала на Чемпіонаті світу. Європейська збірна не змогла переграти Демократичну Республіка Конго, для якої це лише другий мундіаль.

Цікаво, що на першому Чемпіонаті світу ДР Конго програла всі три матчі з загальним рахунком 0:14. Матч між ними та Португалією завершився з рахунком 1:1.

Вже на 6-й хвилині рахунок у матчі відкрив півзахисник ПСЖ та збірної Португалії Жоау Невеш. Однак більше створити небезпечних нагод португальцям не вдалося. А в компенсований час першого тайму Йоан Вісса зрівняв рахунок.

У другій половині матчу команди обмінювалися атаками, однак забити не вдалося ані зірковим португальцям, ані сенсаційній ДР Конго. У підсумку матч завершився з рахунком 1:1.

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Далі на збірну Португалії чекають матчі з Узбекистаном та Колумбією. ДР Конго у 2 турі зіграє з колумбіцями, а в 3 — з Узбекистаном.

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У першому турі відбудеться матч Колумбії та Узбекистану — він почнеться о 5 ранку 18 червня та завершить перший тур Чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду побив рекорд Чемпіонату світу

Кріштіану Роналду, з'явившись сьогодні на полі, встановив рекорд як найстарший польовий гравець, що коли-небудь виходив на футбольне поле на Чемпіонатах світу. Наразі йому 41 рік та 132 дні.

Водночас фанати висміюють Кріштіану за його вік, а багато хто вважає саме зіркового форварда команди головною проблемою у складі Португалії.

Попри значний вік Роналду відіграв усі 90 хвилин проти ДР Конго.

Раніше Фокус розповідав, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у 100 разів і досягла 5-6 млн.

Також ми розповідали, що захисник збірної Кабо-Верде, яка здивувала всіх, зігравши внічию проти збірної Іспанії у першй грі Чемпіонату світу, Роберту Лопеш опинився у складі африканської збірної завдяки LinkedIn.