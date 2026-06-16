Спершу проігнорував запит: як гравець Кабо-Верде потрапив на Чемпіонат світу завдяки Linkedin

Центральний захисник збірної Кабо-Верде, яка здивувала всіх, зігравши внічию проти збірної Іспанії у першй грі Чемпіонату світу, Роберту Лопеш опинився у складі африканської збірної завдяки LinkedIn — соцмережі для пошуку роботи і бізнесу. Сам гравець народився в Ірландії.

Ба більше, Лопеш встиг зіграти за молодіжну збірну Ірландії. Історію гравця розповіли Sky Sports.

Сам Роберту народився у столиці Ірландії, Дубліні, але його тато походив з Кабо-Верде.

У 2019 році йому у LinkedIn прийшло запрошення до збірної від тодішнього тренера Руї Агуаса. Той саме шукав варіанти для підсилення і, дізнавшись, що батько Лопеша з Кабо-Верде, вирішив запросити того до національної команди.

Гравець спершу проігнорував те запрошення, адже воно було написане португальською мовою.

"Я був дуже параноїдальний. Я виріс у районі, де було багато телефонних розіграшів, тому, можливо, був надто обережним", — розповів захисник.

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Але вже за дев'ять місяців тренер знову звернувся до Роберту Лопеша щодо того, чи не хоче той зіграти за збірну Кабо-Верде. Гравець вирішив перекласти повідомлення через перекладач, а коли зрозумів, що було написано, то погодився.

З того часу Лопеш зіграв 46 матчів, відвідав два Кубки Африки, допоміг Кабо-Верде кваліфікуватися на перший в історії мундіаль.

Нагадаємо, що збірна Іспанії не змогла перемогти у першому турі Чемпіонату світу, зігравши внічию проти Кабо-Верде. Матч завершився з рахунком 0:0.

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