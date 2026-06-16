Сначала проигнорировал запрос: как игрок из Кабо-Верде попал на чемпионат мира благодаря LinkedIn

Центральный защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn — социальной сети для поиска работы и бизнеса. Сам игрок родился в Ирландии.

Более того, Лопеш успел сыграть за юношескую сборную Ирландии. Об истории этого игрока рассказали в Sky Sports.

Сам Роберт родился в столице Ирландии, Дублине, но его отец был родом из Кабо-Верде.

В 2019 году он получил в LinkedIn приглашение в сборную от тогдашнего тренера Руи Агуаса. Тот как раз искал варианты для усиления состава и, узнав, что отец Лопеша родом из Кабо-Верде, решил пригласить его в национальную команду.

Игрок сначала проигнорировал это приглашение, ведь оно было написано на португальском языке.

"Я был очень мнительным. Я вырос в районе, где часто устраивали телефонные розыгрыши, поэтому, возможно, был слишком осторожным", — рассказал защитник.

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Но уже через девять месяцев тренер вновь обратился к Роберту Лопешу с вопросом, не хочет ли тот сыграть за сборную Кабо-Верде. Игрок решил перевести сообщение с помощью переводчика, а когда понял, что там было написано, то согласился.

С тех пор Лопеш сыграл 46 матчей, принял участие в двух Кубках Африки и помог Кабо-Верде пройти отбор на первый в истории чемпионат мира.

Напомним, что сборная Испании не смогла одержать победу в первом туре чемпионата мира, сыграв вничью с Кабо-Верде. Матч завершился со счётом 0:0.

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