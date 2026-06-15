Испания сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде: на их победу ставили миллионы долларов

Сборная Испании не смогла одержать победу в первом туре чемпионата мира, сыграв вничью с Кабо-Верде. Матч завершился со счётом 0:0.

Для Кабо-Верде это был дебютный матч на чемпионате мира, тогда как Испания считается одним из главных претендентов на победу в турнире.

Главным героем матча стал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, по воротам которого нанесли 27 ударов, 7 из них — в створ. Таким образом, он стал самым возрастным голкипером-дебютантом, сумевшим не пропустить в своем первом матче.

Интересным оказался и тот статистический факт, что за первые 30 минут нападающий испанской сборной Микель Оярсабаль ни разу не коснулся мяча. Это первый подобный случай в истории всех дебютных матчей игроков на чемпионате мира.

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Этот матч разочарует не только болельщиков сборной Испании, но и тех, кто любит делать ставки на футбол. Коэффициент на победу испанцев составлял 1,1 — то есть практически не оставлял шансов на другие исходы. А вот ничья имела коэффициент от 10 до 13.

По данным Polymarket Sports, незадолго до начала матча кто-то сделал ставку в размере 1 миллиона долларов на победу испанской сборной.

Чемпионат мира — что дальше для Испании и Кабо-Верде

После этого матча команды временно возглавляют группу H чемпионата мира. Завтра ночью свой матч проведут остальные команды группы — Уругвай и Саудовская Аравия.

В следующем туре Испания сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде — против сборной Уругвая. Матчи состоятся 21 и 22 июня соответственно.

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