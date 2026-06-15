Іспанія сенсаційно зіграла внічию з Кабо-Верде: на їхню перемогу ставили мільйони доларів

Збірна Іспанії не змогла перемогти у першому турі Чемпіонату світу, зігравши внічию проти Кабо-Верде. Матч завершився з рахунком 0:0.

Для Кабо-Верде це був дебютний поєдинок на мундіалі, тоді як Іспанія вважається одним з головних претендентів турніру.

Головним героєм поєдинку став 40-річний голкіпер Кабо-Верде Возінья, по воротах якого завдали 27 ударів, 7 з них — у площину. Таким чином він став найстаршим голкіпером-дебютантом, який зміг не пропустити в першому своєму поєдинку.

Цікавим став і той статистичний факт, що за перші 30 хвилин нападник іспанців Мікель Оярсабаль не зробив жодного дотику до м'яча. Це перший подібний випадок в історії всіх перших матчів для гравців на Чемпіонаті світу.

Цей матч подарує розчарування не тільки вболівальникам збірної Іспанії, але й людям, що люблять робити ставки на футбол. Коефіцієнт на перемогу іспанців складав 1.1 — тобто майже без шансів на інші результати. А от нічия мала коефіцієнт від 10 до 13.

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За даними Polymarket Sports, незадовго до початку поєдинку хтось зробив ставку 1 мільйон доларів на перемогу іспанської збірної.

Чемпіонат світу — що далі для Іспанії та Кабо-Верде

Після цього матчу команди тимчасово очолюють групу H Чемпіонату світу. Завтра вночі свій поєдинок проведуть інші команди в групі — Уругвай та Саудівська Аравія.

У наступному турі Іспанія зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде — проти збірної Уругваю. Матчі пройдуть 21 та 22 червня відповідно.

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