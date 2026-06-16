ЧС-2026: воротар Кабо-Верде розплакався після гри з Іспанією та отримав 6 млн підписників (відео)

40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у 100 разів і досягла 5-6 млн. Чому Возінья розплакався після успішної гри?

Після матчу з Іспанією Возінья обіймав колег по команді та був "помітно емоційним", розповіло медіа The Athletic. Кабо-Верде зіграло в нічию з Іспанією, а голкіпера вже назвали фаворитом двобою, оскільки він сім разів відбив спроби забити гол. Матч назвали "одним з найбільших шоків за всю історію турніру". Тим часом Возінья пояснив, чому розплакався на футбольному полі. Спортсмен сказав, що хотів би показати успішну гру бабусі та дідусю, але вони померли. Крім того, гру наживо могла б побачити матір, але вона не змогла прилетіти через нестачу грошей та проблеми з візою у США.

У мережі опублікували серію фото та відео після матчу Кабо-Верда та Іспанії. Бачимо, як Возінья та інші члени команди радіють успішній грі. Також є кадри, на яких голкіпер іде футбольним полем на стадіоні Mercedes-Benz, розмахуючи прапором країни.

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Після гри журналістка поцікавилась у Возінья, чому він показав настільки сильні емоції. Голкіпер пояснив, що все життя працював заради сьогоднішнього моменту. Крім того, він відзначив гру побратимів по команді, які заслужили опинитись на полі ЧС-2026 та зіграти проти однієї з найкращих команд світу.

"Багато поколінь у минулому мріяли про це, вони не досягли успіху, багато колишніх футболістів з національної збірної, і тепер наша мрія здійснилася, і всі ми щасливі, бо багато працювали, щоб бути тут. Ми заслуговуємо на те, щоб бути тут сьогодні. Чудова гра проти Іспанії, тому що це одна з найкращих національних команд у світі", — сказав він.

На пресконференції футболіст більш докладно розповів про свої відчуття, ідеться у матеріалі The Athletic. Саме тоді з'ясувалось, що матір не побачила матчу сина через візу. Медіа звернулось до Державного департаменту щодо цієї проблеми: відповіді поки немає, але сподіваються, що до матчу з Уругваєм, який відбудеться у неділю, жінка зможе приїхати.

Чемпіонат світу 2026 — Возінья з Кабо-Верде після матчу з Іспанією Фото: instagram

"Я плакав після гри, тому що я виріс з бабусею і дідусем, коли я був дитиною, і вони не могли бути там. Пішли з життя кілька років тому. Моя мама також не могла бути тут через оформлення візи, і гроші, які ми повинні були за це заплатити. Нам не вдалося зробити це вчасно", — пояснив Возінья.

Медіа також розповіли, чому гравця називають "Возінья" (справжнє ім'я Josimar Dias, Жозімар Діаз) — у перекладі з іспанської це означає "бабуся". З'ясувалось, що у дитинстві бабуся опікувалась внуком, брала участь у його життя, тому й виникло таке прізвисько. Тим часом голкіпер поділився думками щодо шляху, який він та члени команди пройшли з Кабо-Верде до ЧС-2026.

"Я так пишаюся тим, що я найкращий гравець матчу. Для мене честь представляти країну, яку я люблю. Ми з дуже маленького місця, і наш кваліфікаційний шлях теж був дуже важким. Ми працюємо в житті, щоб мати такі моменти. Зараз мені 40, але я не був професіоналом до 25 років. Це нагорода за всю цю подорож. Я б сказав 18-річному Возіньї справді пишатися собою. Він багато працював", — пояснив футболіст.

Чемпіонат світу 2026 — яка реакція мережі на Возінью з Кабо-Верде

Возінья (Josimar Dias) — 40-річний гравець збірної Кабо-Верде, який також грав за команди Молдови, Словаччини та Кіпру. Медіа зауважили, що це один з найстарших гравців Чемпіонату світу, який брав участь у дебютному матчі своєї команди. Інші рекордсмени — це Елой Рум від команди Кюрасао (37 років і 182 дні) та Ессам Ель Хадарі з Єгипту (45 років і 161 день).

Журналісти звернули увагу на сторінку Instagram Возніньї. До початку ЧС-2026 він мав 50 тис. фоловерів, які стежили за його дописами, при цьому населення Кабо-Верде — близько 500 тис. осіб. За кілька годин кількість підписників зросла до 1,9 млн, об 11 год 16 червня їх було 5,1 млн, а через годину — вже 6,1 млн. Також у мережі вболівальники зауважили, що голкіпер виступив "героїчно", "впевнено" та став зіркою чемпіонату.

Зазначимо, Фокус писав про гру Кабо-Верде з Іспанією, яка відбулась у 15 червня. Підсумок сенсаційної гри "нічия", хоч на перемогу іспанців ставили 1 млн дол.

Нагадуємо, медіа розпили французького гравця Кіліана Мбаппе щодо того чи планує він балотуватись на посаду президента Франції: спортсмен розповів, чому відмовиться від цієї кар'єри.