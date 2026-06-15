"Мене й так достатньо ненавидять": зірка збірної Франції розповів, чи піде в президенти

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про те, чи має він політичні амбіції після завершення кар'єри. За його словами, він розглядає різні варіанти.

Мбаппе зазначив, що може спробувати себе у бізнесі або у тренерській кар'єрі. Про це форвард сказав у інтерв'ю Le Parisen.

Француз зазначив, що наразі має успішний бізнес, тож після завершення футбольної кар'єри може стати підприємцем. При цьому він розглядає і варіант із тим, аби стати футбольним тренером.

"Звісно, я отримаю тренерські ліцензії. Це додатковий досвід, який допоможе мені як у професійному, так і в людському плані. Але щоб стати тренером, спочатку потрібно попрощатися з кар'єрою футболіста", — зазначив француз.

Чи може Мбаппе стати президентом Франції

Лідер французької національної збірної окремо відповів на питання про те, чи не хоче пов'язувати він своє життя з політикою. Однак Мбаппе зазначив, що хотів би більше анонімності після того, як закінчить з футболом.

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"Ні, не хвилюйтеся, я не планую стати президентом Франції. Багато людей кажуть мені про це, але це не входить у мої плани. Мене й так достатньо ненавидять. Думаю, після футболу я радше прагнутиму більшої анонімності", — підсумував форвард.

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