"Меня и так достаточно ненавидят": звезда сборной Франции рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, есть ли у него политические амбиции после завершения карьеры. По его словам, он рассматривает различные варианты.

Мбаппе отметил, что может попробовать свои силы в бизнесе или в тренерской карьере. Об этом нападающий рассказал в интервью Le Parisien.

Француз отметил, что в настоящее время у него успешный бизнес, поэтому после завершения футбольной карьеры он может стать предпринимателем. При этом он рассматривает и вариант стать футбольным тренером.

"Конечно, я получу тренерские лицензии. Это дополнительный опыт, который поможет мне как в профессиональном, так и в личном плане. Но чтобы стать тренером, сначала нужно попрощаться с карьерой футболиста", — отметил француз.

Может ли Мбаппе стать президентом Франции

Лидер французской национальной сборной отдельно ответил на вопрос о том, не хочет ли он связать свою жизнь с политикой. Однако Мбаппе отметил, что хотел бы больше анонимности после того, как завершит карьеру в футболе.

Відео дня

"Нет, не волнуйтесь, я не планирую становиться президентом Франции. Многие люди говорят мне об этом, но это не входит в мои планы. Меня и так достаточно ненавидят. Думаю, после футбола я скорее буду стремиться к большей анонимности", — подытожил нападающий.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда быть в курсе, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет необычным по целому ряду причин: в частности, в нём примет участие рекордное количество команд, а призовой фонд будет рекордным. Мы рассказывали обо всех нововведениях, которые могут удивить болельщиков.

Эксперты уже определили главных фаворитов на победу на Чемпионате мира.

Ранее "Фокус" рассказывал , кто из звезд футбола пропустит Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.