ЧМ-2026: вратарь Кабо-Верде расплакался после матча с Испанией и набрал 6 млн подписчиков (видео)

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья проявил искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счётом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5-6 млн. Почему Возинья расплакался после успешной игры?

После матча с Испанией Возинья обнимал товарищей по команде и был "заметно взволнован", сообщило издание The Athletic. Кабо-Верде сыграло вничью с Испанией, а голкипера уже назвали фаворитом поединка, поскольку он семь раз отразил попытки забить гол. Матч назвали "одним из самых больших шоков за всю историю турнира". Между тем Возинья объяснил, почему расплакался на футбольном поле. Спортсмен сказал, что хотел бы показать успешную игру бабушке и дедушке, но они умерли. Кроме того, игру вживую могла бы увидеть мать, но она не смогла прилететь из-за нехватки денег и проблем с визой в США.

В сети появилась серия фото и видео после матча между Кабо-Верде и Испанией. На них видно, как Возинья и другие члены команды радуются успешной игре. Также есть кадры, на которых вратарь идет по футбольному полю на стадионе Mercedes-Benz, размахивая флагом страны.

Відео дня

После матча журналистка поинтересовалась у Возинья, почему он проявил столь сильные эмоции. Вратарь объяснил, что всю жизнь работал ради сегодняшнего момента. Кроме того, он отметил игру товарищей по команде, которые заслужили право выйти на поле ЧМ-2026 и сыграть против одной из лучших команд мира.

"Многие поколения в прошлом мечтали об этом, но не добились успеха, многие бывшие футболисты национальной сборной, и теперь наша мечта сбылась, и все мы счастливы, потому что много работали, чтобы оказаться здесь. Мы заслуживаем того, чтобы быть здесь сегодня. Прекрасная игра против Испании, потому что это одна из лучших национальных команд в мире", — сказал он.

На пресс-конференции футболист более подробно рассказал о своих ощущениях, говорится в материале The Athletic. Именно тогда выяснилось, что мать не смогла посмотреть матч сына из-за проблем с визой. СМИ обратилось в Государственный департамент по поводу этой проблемы: ответа пока нет, но надеются, что к матчу с Уругваем, который состоится в воскресенье, женщина сможет приехать.

Чемпионат мира 2026 — Возинья из Кабо-Верде после матча с Испанией Фото: instagram

"Я плакал после игры, потому что в детстве я рос с бабушкой и дедушкой, а они не смогли приехать. Они ушли из жизни несколько лет назад. Моя мама также не смогла быть здесь из-за оформления визы и денег, которые мы должны были за это заплатить. Нам не удалось сделать это вовремя", — пояснил Возинья.

СМИ также рассказали, почему игрока называют "Возинья" (настоящее имя — Жозимар Диас) — в переводе с испанского это означает "бабушка". Оказалось, что в детстве бабушка заботилась о внуке, принимала участие в его жизни, поэтому и возникло такое прозвище. Между тем голкипер поделился мыслями о пути, который он и члены команды прошли от Кабо-Верде до ЧМ-2026.

"Я так горжусь тем, что стал лучшим игроком матча. Для меня большая честь представлять страну, которую я люблю. Мы из очень маленького городка, и наш путь в квалификации тоже был очень тяжелым. Мы трудимся всю жизнь, чтобы дождаться таких моментов. Сейчас мне 40, но я не был профессионалом до 25 лет. Это награда за весь этот путь. Я бы сказал 18-летнему Возинье, чтобы он действительно гордился собой. Он много работал", — пояснил футболист.

Чемпионат мира 2026 — как в сети отреагировали на Возинью из Кабо-Верде

Возинья (Жозимар Диас) — 40-летний игрок сборной Кабо-Верде, который также выступал за команды Молдовы, Словакии и Кипра. СМИ отметили, что это один из самых возрастных игроков Чемпионата мира, который принимал участие в дебютном матче своей команды. Другие рекордсмены — это Элой Рум из команды Кюрасао (37 лет и 182 дня) и Эссам Эль Хадари из Египта (45 лет и 161 день).

Журналисты обратили внимание на страницу Возниньи в Instagram. К началу ЧМ-2026 у него было 50 тыс. подписчиков, следивших за его публикациями, при этом население Кабо-Верде составляет около 500 тыс. человек. За несколько часов количество подписчиков выросло до 1,9 млн, в 11:00 16 июня их было 5,1 млн, а через час — уже 6,1 млн. Также в сети болельщики отметили, что голкипер выступил "героически", "уверенно" и стал звездой чемпионата.

Отметим, что "Фокус" писал о матче Кабо-Верде с Испанией, который состоялся 15 июня. Итог сенсационного матча — "ничья", хотя на победу испанцев ставили 1 млн долларов.

Напоминаем, что СМИ задавали вопросы французскому футболисту Килиану Мбаппе о том, планирует ли он баллотироваться на пост президента Франции: спортсмен рассказал, почему откажется от этой карьеры.