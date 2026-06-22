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Мировые хиты на Чемпионате мира: немецкий болельщик с саксофоном покоряет интернет (видео)

Андре Шнура покоряет интернет
Саксофонист Андре Шнура | Фото: Fox

Немецкий саксофонист Андре Шнура, покоривший интернет во время Евро-2024, вновь набирает миллионы просмотров, выступая в фан-зоне сборной Германии.

Вокруг него собираются тысячи фанатов, которые не приехали в США, чтобы болеть за Германию. У него в TikTok уже 1,2 миллиона подписчиков, более 50 миллионов лайков, а каждое видео набирает десятки тысяч просмотров.

Во время своих выступлений Андре Шнура исполняет популярные во всем мире хиты: "Freed from desire", "Shut up and dance", "Waka Waka" и другие.

Шнура регулярно выступает на мероприятиях немецких фанатов в Германии. В своих видео он отмечает, что важно любить людей, и говорит о том, что "мы не созданы для того, чтобы ненавидеть друг друга".

В комментариях люди также соглашаются с тем, что все должны "быть дружелюбными и любить друг друга".

Відео дня

Сам Шнура рассказывал, что в 2024 году решился выступать публично после того, как его уволили с работы.

Напомним, что во время матча второго тура Чемпионата мира между сборными Канады и Катара президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни оставили свои автографы на российском флаге болельщику из РФ. Сам болельщик утверждает, что с ним даже общались на русском языке.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что нападающего сборной Испании и футбольного клуба "Сельта" Борха Иглесиаса не пускали на тренировочную базу его национальной команды. Охранники просто не узнали его, приняв за болельщика.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда знать, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.