Мировые хиты на Чемпионате мира: немецкий болельщик с саксофоном покоряет интернет (видео)

Немецкий саксофонист Андре Шнура, покоривший интернет во время Евро-2024, вновь набирает миллионы просмотров, выступая в фан-зоне сборной Германии.

Вокруг него собираются тысячи фанатов, которые не приехали в США, чтобы болеть за Германию. У него в TikTok уже 1,2 миллиона подписчиков, более 50 миллионов лайков, а каждое видео набирает десятки тысяч просмотров.

Famous German saxophonist André Schnura gets the crowd ready in Germany 🇩🇪🎷 pic.twitter.com/PKIC1gLFQU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Во время своих выступлений Андре Шнура исполняет популярные во всем мире хиты: "Freed from desire", "Shut up and dance", "Waka Waka" и другие.

The German Saxophone Guy André Schnura gets everyone hyped in Osnabrück! 🔥 pic.twitter.com/2iddQUPrdr — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Шнура регулярно выступает на мероприятиях немецких фанатов в Германии. В своих видео он отмечает, что важно любить людей, и говорит о том, что "мы не созданы для того, чтобы ненавидеть друг друга".

🇩🇪🎷 The guy's name is Andre Shnura. Shortly before the start of the 2024 European Championship, he lost his job.



Andre decided to bring his musical instrument to one of the Euro fan zones and became the tournament's biggest star within a day.



Now Shnura is doing well –… pic.twitter.com/pZy3NCX5Ed — Ultras Clips (@ultras_clips) June 15, 2026

В комментариях люди также соглашаются с тем, что все должны "быть дружелюбными и любить друг друга".

Відео дня

Сам Шнура рассказывал, что в 2024 году решился выступать публично после того, как его уволили с работы.

Напомним, что во время матча второго тура Чемпионата мира между сборными Канады и Катара президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни оставили свои автографы на российском флаге болельщику из РФ. Сам болельщик утверждает, что с ним даже общались на русском языке.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что нападающего сборной Испании и футбольного клуба "Сельта" Борха Иглесиаса не пускали на тренировочную базу его национальной команды. Охранники просто не узнали его, приняв за болельщика.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда знать, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.