Не узнали: футболиста сборной Испании не пустили на тренировочную базу его команды (видео)

Нападающего сборной Испании и футбольного клуба "Сельта" Борха Иглесиаса не пускали на тренировочную базу его национальной команды. Охранники просто не узнали его, приняв за болельщика.

Иглесиас пытался объяснить, что он — игрок, а собравшиеся вокруг фанаты подтверждали это. Об этом сообщил канал El Chiringuito TV.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Нападающий провел всего 8 матчей за сборную Испании и не входит в число главных звезд команды.

Рядом собрались его болельщики, которые утверждали, что у забора находится именно нападающий сборной Испании, однако охранник отказывался в это верить.

Позже Иглесиас был вынужден позвонить кому-то из команды, чтобы его вывели и забрали.

Напомним, что во время Чемпионата мира в США, Канаде и Мексике происходят по-настоящему удивительные вещи. В частности, всех поражают футбольные болельщики. Так, в Бостоне сосредоточено подавляющее большинство болельщиков из Шотландии, которые уже опустошили местные пабы. Владельцы баров рассказывают, что никогда не видели ничего подобного, а на следующую неделю они уже заказали дополнительные поставки пива.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал , что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продемонстрировал искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счетом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5–6 млн.

Кроме того, мы рассказывали, что защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда знать, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.