"Мы такого еще не видели": шотландские болельщики выпили все пиво в барах Бостона

Во время чемпионата мира в США, Канаде и Мексике происходят по-настоящему удивительные вещи. В частности, всех поражают футбольные болельщики. Так, в Бостоне сосредоточено подавляющее большинство болельщиков из Шотландии, которые уже опустошили местные пабы.

Владельцы баров рассказывают, что никогда не видели ничего подобного, а на следующую неделю они уже заказали дополнительные поставки пива. Об этом сообщает NBC.

Так, владелец местного паба "Samuel Adams Downtown Boston Taproom" рассказал, что с четверга по воскресенье, 14 июня, посетители выпили в четыре раза больше пива, чем обычно выпивают в обычные выходные.

Владелец другого паба "Boston Taproom" пожаловался, что шотландские фанаты "выпили нас досуха". Всего было продано более 3000 пинт (1 пинта — 0,47 литра) пива, а в понедельник сотрудники вынесли 70 пустых кег.

Компания Boston Beer Co. сообщила, что большинство болельщиков предпочитают Boston Lager, и уже в субботу пришлось организовать дополнительные поставки этого пива в бары. На этой неделе планируется существенно увеличить объемы поставок, чтобы удовлетворить любовь шотландцев к пиву.

Відео дня

"Мы никогда не видели ничего подобного", — рассказал сотрудник бара Билли Декейн.

В то же время владелец бара "White Bull Tavern" Пол Моррис отмечает, что, хотя фанаты и выпили все пиво в его баре, отдавая особое предпочтение "Bud Light", они прекрасно проводят время, и с ними нет никаких проблем.

Шотландские болельщики запомнились в Бостоне и тем, что на следующее утро после победы своей команды в матче против Гаити они прошли маршем на игру бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс". Примечательно, что они были одеты в килты и громко пели песни. Всего в этом марше приняли участие около 5 тысяч шотландцев.

NO SCOTLAND NO PARTY 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



The Tartan Army showed up and showed out for the @redsox game at Fenway last night!



Via x/chitownpaul

Via x/Gone Bridge Podcast

Via x/Morgan Spence pic.twitter.com/qZ6xgPnYWR — MLB Europe (@MLBEurope) June 15, 2026

При этом журналист ITV Питер Эй Смит отметил, что помимо веселья болельщики Шотландии демонстрируют и свою человечность. Они сделали крупнейшее пожертвование детской больнице Hasbro из всех, которые она когда-либо получала, — 10 тысяч долларов. В целом же болельщики пожертвовали около 30 тысяч долларов на благотворительность.

The Tartan Army’s on a charm offensive and their American hosts are loving it.



But beyond beer & viral videos, there’s charity work. The Tartan Army is giving Hasbro Children’s Hospital the biggest single donation it’s ever received - money that will go towards treating cancer. pic.twitter.com/pvL6IOe8nK — Peter A Smith (@PeterAdamSmith) June 17, 2026

Их также хвалят за то, что они убирают за собой весь мусор, не оставляя никаких следов празднования.

Ранее "Фокус" сообщал , что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продемонстрировал искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счетом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5–6 млн.

Кроме того, мы рассказывали, что защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn.