"Ми ніколи такого не бачили": шотландські вболівальники випили все пиво у барах Бостона
Під час Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці відбуваються по-справжньому речі. Зокрема всіх вражають футбольні вболівальники. Так, у Бостоні базується переважна кількість фанатів з Шотландії, які вже спустошили місцеві паби.
Власники барів розповідають, що ніколи не бачили нічого такого подібного, а на наступний тиждень вони вже замовили додаткові поставки пива. Про це розповідає NBC.
Так, власник місцевого пабу "Samuel Adams Downtown Boston Taproom" розповів, що з четверга по неділю 14 червня фанати випили в чотири рази пива, ніж п'ють у звичайні вихідні.
Власник іншого пабу "Boston Taproom" поскражився, що шотландські фанати "випили нас досуха". Загалом було продано понад 3000 пінт (1 пінта — 0,47 літра) пива, а працівники у понеділок винесли 70 порожніх кег.
Компанія Boston Beer Co. повідомила, що більшість вболівальників віддають перевагу Boston Lager, і вже в суботу було необхідно здійснити додаткові поставки цього пива до барів. На цей тиждень планують суттєво збільшити обсяги поставок, аби задовільнити любов шотландців до пива.
"Ми ніколи не бачили нічого подібного", — розповів працівник бару Біллі Декейн.
Водночас власник бару "White Bull Tavern" Пол Морріс відзначає, що хоча фанати й випили все пиво у його барі, особливо віддаючи перевагу "Bud Light", вони чудово проводять час, і з ними немає жодних проблем.
Шотландські вболівальники запам'ятались у Бостоні і тим, що на наступний ранок після перемоги своєї команди в матчі проти Гаїті, вони пройшлись маршем на гру команди з бейсболу "Бостон Ред Сокс". Характерно вони були вдягнені у кілти та голосно співали пісні. Загалом у цьому марші взяло участь близько 5 тисяч шотландців.
NO SCOTLAND NO PARTY 🏴— MLB Europe (@MLBEurope) June 15, 2026
The Tartan Army showed up and showed out for the @redsox game at Fenway last night!
Via x/chitownpaul
Via x/Gone Bridge Podcast
Via x/Morgan Spence pic.twitter.com/qZ6xgPnYWR
При цьому журналіст ITV Пітер Ей Сміт відзначив, що крім веселощів фанати Шотландії демонструють і свою людяність. Вони зробили найбільший донат дитячій лікарні Hasbro, який та отримувала коли-небудь, — 10 тисяч доларів. Загалом же вболівальники пожертвували близько 30 тисяч доларів на благодійність.
The Tartan Army’s on a charm offensive and their American hosts are loving it.— Peter A Smith (@PeterAdamSmith) June 17, 2026
But beyond beer & viral videos, there’s charity work. The Tartan Army is giving Hasbro Children’s Hospital the biggest single donation it’s ever received - money that will go towards treating cancer. pic.twitter.com/pvL6IOe8nK
Їх також відзначають за те, що вони прибирають усе сміття після себе, не залишаючи жодних слідів святкування.
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