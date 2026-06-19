Не впізнали: футболіста збірної Іспанії не пускали на тренувальну базу його команди (відео)

Нападника збірної Іспанії та футбольного клубу "Сельта" Борха Іглесіаса відмовлялися пропускати на тренувальну базу його національної команди. Охоронці просто не впізнали його, прийнявши за фаната.

Іглесіас намагався пояснити, що є гравцем, а фанати, що зібралися довкола, підтверджували це. Про це повідомив канал El Chiringuito TV.

😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.



🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026

Форвард має лише 8 матчів за збірну Іспанії та не відноситься до головних зірок команди.

Поряд зібралися його вболівальники, які підтверджували, що біля забору знаходиться саме нападник збірної Іспанії, однак охоронець відмовлявся в це вірити.

Пізніше Іглесіас змушений був подзвонити комусь з команди, аби його вийшли та забрали.

Нагадаємо, що під час Чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці відбуваються по-справжньому речі. Зокрема всіх вражають футбольні вболівальники. Так, у Бостоні базується переважна кількість фанатів з Шотландії, які вже спустошили місцеві паби. Власники барів розповідають, що ніколи не бачили нічого такого подібного, а на наступний тиждень вони вже замовили додаткові поставки пива.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у 100 разів і досягла 5-6 млн.

Також ми розповідали, що захисник збірної Кабо-Верде, яка здивувала всіх, зігравши внічию проти збірної Іспанії у першй грі Чемпіонату світу, Роберту Лопеш опинився у складі африканської збірної завдяки LinkedIn.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.