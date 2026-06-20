Общались на русском: президент ФИФА и премьер-министр Канады оставили автографы на флаге РФ (видео)

Во время матча второго тура Чемпионата мира между сборными Канады и Катара президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни оставили свои автографы на российском флаге болельщику из РФ. Сам болельщик утверждает, что с ним даже разговаривали на русском языке.

Мужчина подошёл к высокопоставленным чиновникам, присутствовавшим на матче, в атрибутике российского фан-клуба "Нулевка" и с флагом РФ. Об этом сообщило российское спортивное издание "Чемпионат".

На видео видно, что канадский премьер одновременно общался и фотографировался с другими людьми, поэтому мог не заметить, что именно подписывает. А вот Джанни Инфантино четко понимал, что именно он подписывает.

Более того, сам российский болельщик сообщил, что президент ФИФА даже разговаривал с ним на русском языке.

"Я из Москвы. "Нулевка" — это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года мы вместе ездим на все матчи сборной. Вчера были на игре Канада — Катар. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфотографироваться — он был абсолютно не против, даже с флагом. По-русски с нами говорил: "Хорошо, спасибо". Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьер-министром Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались", — рассказал россиянин.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал, что во время первого матча Чемпионата мира 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мексике был замечен российский флаг, вывешенный на трибуне. Он был вывешен вместе с флагами других стран, поэтому, вероятно, это сделали организаторы.

А вот на финале Лиги чемпионов жена российского вратаря Матвея Сафонова не смогла пронести российский флаг, но связала его из пакетов.

Заявления Инфантино о возвращении России в футбол

В начале февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о желании рассмотреть вопрос о возвращении России в мировой футбол. Этот запрет был введён после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Инфантино подчеркнул, что запрет "ничего не дал, а лишь породил ещё больше разочарования и ненависти".

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино "моральным дегенератом" из-за его желания вернуть России возможность участвовать в мировых футбольных соревнованиях.

Также сообщалось, что ФИФА выступила с идеей проведения матча между Израилем и Палестиной. Эта игра может стать открытием детского футбольного фестиваля для команд до 15 лет, на который приглашены все 211 ассоциаций-членов ФИФА, в том числе и Россия.