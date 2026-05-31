На матче ПСЖ-Арсенал появился российский флаг: его сделали из пакетов

Жена вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марина Кондратюк при этом заявила, что флаг она собрала из флагов Франции.

ПСЖ и Арсенал сошлись в финальной битве за трофей Лиги чемпионов сезона 2025/26. Победу одержали французы после серии пенальти: 2:1. Но на трибунах произошел забавный инцидент: поскольку символика террористического государства запрещена на трибунах, жена россиянина Сафонова не могла пронести российский флаг, но связала его из пакетов. Видео появилось в соцсетях.

Флаг РФ из пакетов

При этом сама Маша Кондратюк утверждает, что сделала российский флаг на финал Лиги чемпионов из частей французского.

Кондратюк объяснила: "Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. И вчера он мне говорит: "Где флаг? Давай флаг". А я говорю: "У меня нет, я не взяла". И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали — триколор Франции. Поснимали палки, на которых они держались. Вот так, собственно, был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, мы просто забыли".

Также на матче произошел еще один казус: российский журналист спросил у грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, не мог бы он рассказать про свои эмоции на русаком, тот исчерпывающе сказал: "нет".

Напомним, Маша Кондратюк – вторая жена Сафронова. Она работала стюардессой на чартерных рейсах команды "Краснодар", где раньше выступал Матвей. Там они и познакомились, таблоиды писали, что именно из-за нее российский футболист скандально развелся со своей первой женой Анастасией Казачек.

Сафронов со своей второй женой

Хоть ФК "Пари Сен-Жермен" одержал победу, в Париже после матча начались беспорядки. Фанаты начали жечь машины и устраивать беспорядки. Один болельщик погиб.

А французский болельщик перепутал города и вместо Будапешта, где играли "ПСЖ" и "Арсенал", полетел в Бухарест. Матч он смотрел по телевизору.