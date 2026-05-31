На матчі ПСЖ-Арсенал з'явився російський прапор: його зробили з пакетів
Дружина воротаря "ПСЖ" Матвія Сафонова Марина Кондратюк при цьому заявила, що прапор вона зібрала з прапорів Франції.
ПСЖ і Арсенал зійшлися у фінальній битві за трофей Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Перемогу здобули французи після серії пенальті: 2:1. Але на трибунах стався кумедний інцидент: оскільки символіка терористичної держави заборонена на трибунах, дружина росіянина Сафонова не могла пронести російський прапор, але зв'язала його з пакетів. Відео з'явилося в соцмережах.
При цьому сама Маша Кондратюк стверджує, що зробила російський прапор на фінал Ліги чемпіонів із частин французького.
Кондратюк пояснила: "Я купила і привезла прапор спеціально перед фіналом, але Матвій його забув, бо він поспішав і взагалі думки були не про це. І вчора він мені каже: "Де прапор? Давай прапор". А я кажу: "У мене немає, я не взяла". І зрештою ми з хлопцями спорудили прапор із прапорців, які нам давали — триколор Франції. Познімали палиці, на яких вони трималися. Ось так, власне, був зроблений наш прапор. Не тому, що не можна, ми просто забули".
Також на матчі стався ще один казус: російський журналіст запитав у грузинського футболіста Хвічі Кварацхелії, чи не міг би він розповісти про свої емоції на російському, той вичерпно сказав: "ні".
Нагадаємо, Маша Кондратюк — друга дружина Сафронова. Вона працювала стюардесою на чартерних рейсах команди "Краснодар", де раніше виступав Матвій. Там вони й познайомилися, таблоїди писали, що саме через неї російський футболіст скандально розлучився зі своєю першою дружиною Анастасією Казачек.
Хоч ФК "Парі Сен-Жермен" здобув перемогу, у Парижі після матчу почалися заворушення. Фанати почали палити машини та влаштовувати заворушення. Один уболівальник загинув.
А французький уболівальник переплутав міста і замість Будапешта, де грали "ПСЖ" і "Арсенал", полетів до Бухареста. Матч він дивився по телевізору.