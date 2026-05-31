На матчі ПСЖ-Арсенал з'явився російський прапор: його зробили з пакетів

Дружина воротаря "ПСЖ" Матвія Сафонова Марина Кондратюк при цьому заявила, що прапор вона зібрала з прапорів Франції.

ПСЖ і Арсенал зійшлися у фінальній битві за трофей Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Перемогу здобули французи після серії пенальті: 2:1. Але на трибунах стався кумедний інцидент: оскільки символіка терористичної держави заборонена на трибунах, дружина росіянина Сафонова не могла пронести російський прапор, але зв'язала його з пакетів. Відео з'явилося в соцмережах.

Прапор РФ із пакетів

При цьому сама Маша Кондратюк стверджує, що зробила російський прапор на фінал Ліги чемпіонів із частин французького.

Кондратюк пояснила: "Я купила і привезла прапор спеціально перед фіналом, але Матвій його забув, бо він поспішав і взагалі думки були не про це. І вчора він мені каже: "Де прапор? Давай прапор". А я кажу: "У мене немає, я не взяла". І зрештою ми з хлопцями спорудили прапор із прапорців, які нам давали — триколор Франції. Познімали палиці, на яких вони трималися. Ось так, власне, був зроблений наш прапор. Не тому, що не можна, ми просто забули".

Відео дня

Також на матчі стався ще один казус: російський журналіст запитав у грузинського футболіста Хвічі Кварацхелії, чи не міг би він розповісти про свої емоції на російському, той вичерпно сказав: "ні".

Нагадаємо, Маша Кондратюк — друга дружина Сафронова. Вона працювала стюардесою на чартерних рейсах команди "Краснодар", де раніше виступав Матвій. Там вони й познайомилися, таблоїди писали, що саме через неї російський футболіст скандально розлучився зі своєю першою дружиною Анастасією Казачек.

Сафронов зі своєю другою дружиною

Хоч ФК "Парі Сен-Жермен" здобув перемогу, у Парижі після матчу почалися заворушення. Фанати почали палити машини та влаштовувати заворушення. Один уболівальник загинув.

А французький уболівальник переплутав міста і замість Будапешта, де грали "ПСЖ" і "Арсенал", полетів до Бухареста. Матч він дивився по телевізору.