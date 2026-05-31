Курьез на финале ЛЧ-2026: французский болельщик перепутал Будапешт с Бухарестом (видео)

Француз перепутал города и вместо венгерского Будапешта оказался в румынском Бухаресте. Финал Лиги Чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" парню пришлось смотреть онлайн.

Французская интернет-звезда Ананде, который является большим поклонником футбола, решил лично посетить финал Лиги Чемпионов между французским "ПСЖ" и лондонским Арсеналом в Будапеште. Об этом он рассказал в соцсети.

Впрочем, вместо этого болельщик взял билеты в другой европейский город.

"Я перепутал... и взял билеты в Бухарест, хотя это должен был быть Будапешт", — рассказал инфлюенсер в видео, признаваясь в своем просчете.

По его словам, он забронировал билеты в отеле Бухареста, который якобы звучит одинаково с Будапештом

Он призвал клуб Пари Сен-Жермен выиграть и привезти кубок победителя домой, взамен обещая поддерживать любимую команду, смотря игру по телевизору.

Стоит заметить, что блогер, который суммарно имеет около 200 тысяч подписчиков в соцсетях, производит юмористический контент и его "ошибка", очевидно, является шуткой.

Ананде на фоне Эйфелевой башни 30 мая после победы "ПСЖ" Фото: соцсети

Напомним, 30 мая французский "ПСЖ" стал победителем финала Лиги чемпионов-2026. Команды довели игру до серии послематчевых пенальти и с парижане выиграли со счетом 4:3, защитив свой титул чемпиона.

После победы "ПСЖ" фанаты французской футбольной команды устроили погромы с поджогами в Париже. Силовики были вынуждены применить силу и задержали по меньшей мере 326 человек по всей стране.