Курьез на финале ЛЧ-2026: французский болельщик перепутал Будапешт с Бухарестом (видео)
Француз перепутал города и вместо венгерского Будапешта оказался в румынском Бухаресте. Финал Лиги Чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" парню пришлось смотреть онлайн.
Французская интернет-звезда Ананде, который является большим поклонником футбола, решил лично посетить финал Лиги Чемпионов между французским "ПСЖ" и лондонским Арсеналом в Будапеште. Об этом он рассказал в соцсети.
Впрочем, вместо этого болельщик взял билеты в другой европейский город.
"Я перепутал... и взял билеты в Бухарест, хотя это должен был быть Будапешт", — рассказал инфлюенсер в видео, признаваясь в своем просчете.
По его словам, он забронировал билеты в отеле Бухареста, который якобы звучит одинаково с Будапештом
Он призвал клуб Пари Сен-Жермен выиграть и привезти кубок победителя домой, взамен обещая поддерживать любимую команду, смотря игру по телевизору.
Стоит заметить, что блогер, который суммарно имеет около 200 тысяч подписчиков в соцсетях, производит юмористический контент и его "ошибка", очевидно, является шуткой.
Напомним, 30 мая французский "ПСЖ" стал победителем финала Лиги чемпионов-2026. Команды довели игру до серии послематчевых пенальти и с парижане выиграли со счетом 4:3, защитив свой титул чемпиона.
После победы "ПСЖ" фанаты французской футбольной команды устроили погромы с поджогами в Париже. Силовики были вынуждены применить силу и задержали по меньшей мере 326 человек по всей стране.