Курйоз на фіналі ЛЧ-2026: французький вболівальник переплутав Будапешт із Бухарестом (відео)

Француз переплутав міста й замість угорського Будапешта опинився у румунському Бухаресті. Фінал Ліги Чемпіонів між "ПСЖ" і "Арсеналом" хлопцю довелося дивитися онлайн.

Французька інтернет-зірка Ананде, який є великим шанувальником футболу, вирішив особисто відвідати фінал Ліги Чемпіонів між французьким "ПСЖ" і лондонським Арсеналом у Будапешті. Про це він розповів у соцмережі.

Утім, натомість уболівальник узяв квитки до іншого європейського міста.

"Я переплутав… і взяв квитки до Бухареста, хоча це мав бути Будапешт", — розповів інфлюенсер у відео, зізнаючись у своєму прорахунку.

За його словами, він забронював квитки у готелі Бухареста, який нібито звучить однаково з Будапештом

Він закликав клуб Парі Сен-Жермен виграти та привезти кубок переможця додому, натомість обіцяючи підтримувати улюблену команду, дивлячись гру по телевізору.

Варто зауважити, що блогер, який сумарно має близько 200 тисяч підписників у соцмережах, виробляє гумористичний контент й його "помилка", вочевидь, є жартом.

Ананде на тлі Ейфелевої вежі 30 травня після перемоги "ПСЖ" Фото: соцмережi

Нагадаємо, 30 травня французький "ПСЖ" став переможцем фіналу Ліги чемпіонів-2026. Команди довели гру до серії післяматчевих пенальті й з парижани виграли з рахунком 4:3, захистивши свій титул чемпіона.

Після перемоги "ПСЖ" фанати французької футбольної команди влаштували погроми з підпалами у Парижі. Силовики були змушені застосувати силу та затримали щонайменше 326 осіб по всій країні.